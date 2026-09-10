Food for Thought by Lidl Ελλάς: Τι συμβαίνει όταν επενδύεις στα ταλαντούχα παιδιά της χώρας;

Το πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς ντοκιμαντέρ “Food for Thought” της Lidl Ελλάς αποκαλύπτει πως η συνεργασία της εταιρείας με το CTY Greece του Ανατόλια μετατρέπει την πρόσβαση στην εκπαίδευση σε πραγματικές ευκαιρίες ζωής.

Τι μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού όταν το ταλέντο του συναντήσει την κατάλληλη ευκαιρία; Αυτή είναι η ιστορία που αφηγείται το πρώτο επεισόδιο της σειράς μίνι ντοκιμαντέρ “Food for Thought” της Lidl Ελλάς, με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους και τους μαθητές του Κέντρου για Χαρισματικά - Ταλαντούχα Παιδιά/ Center for Talented Youth (CTY Greece) του Ανατόλια

Μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, εικόνες μέσα από τα προγράμματα και τις εμπειρίες των ίδιων των παιδιών, το επεισόδιο φωτίζει μια συνεργασία που μετρά ήδη 13 χρόνια και έχει δώσει τη δυνατότητα σε εκατοντάδες μαθητές με ιδιαίτερες ακαδημαϊκές δεξιότητες να αναπτύξουν το ταλέντο τους - ανεξάρτητα από το οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειάς τους.

564 υποτροφίες και κοινωνική αξία 2 εκατομμυρίων ευρώ

Από το 2014 έως σήμερα, η Lidl Ελλάς έχει προσφέρει συνολικά 564 υποτροφίες σε παιδιά από την Ελλάδα και την Κύπρο, διευρύνοντας την πρόσβαση στα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του CTY Greece.

Η συνολική εκτιμώμενη κοινωνική αξία της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 2,0 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με την αποτίμηση SROI, για κάθε 1€ που επενδύεται στο πρόγραμμα, δημιουργείται κοινωνική αξία 3,7€.

Πίσω όμως από τους αριθμούς βρίσκονται οι ίδιοι οι μαθητές.

Στο πρώτο επεισόδιο, του “Food for Thought” μιλούν για όσα έζησαν, για τους ανθρώπους που γνώρισαν, για όσα έμαθαν. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί και οι άνθρωποι πίσω από τη δημιουργία και τη λειτουργία του προγράμματος, μιλούν για τις προσκλήσεις, αλλά και τις προοπτικές συνέχισης μιας τέτοιας πρωτοβουλίας.

Για το όραμα και τη σημασία της πολυετούς αυτής σύμπραξης τοποθετούνται:

Η Δρ. Γεωργία Τσουλφά , Διευθύντρια CTY Greece του Ανατόλια

Ο Δρ. Πάνος Βλάχος , Πρόεδρος του Ανατόλια

Ο Μίλτος Φοροζίδης , CEO της Lidl Ελλάς

Η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς

Το βίντεο αποτυπώνει με ζωντάνια πώς η στήριξη σε παιδιά από οικογένειες με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες ξεκλειδώνει τις δυνατότητές τους, προσφέροντάς τους το κατάλληλο περιβάλλον για να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το 1ο επεισόδιο της σειράς «Food for Thought» στο επίσημο κανάλι της Lidl Ελλάς στο YouTube εδώ.

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