Το πρόγραμμα των αγώνων της Stoiximan Super League από την 5η έως τη 16η αγωνιστική

Tο αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων 5ης-16ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026-27.

Το ΔΣ της Super League ενέκρινε σήμερα το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων από την 5η έως την 16η αγωνιστική, το οποίο και ανακοινώθηκε.

Τα ντέρμπι μέχρι την 16η αγωνιστική - Πότε παίζουν οι Big-4

Αναλυτικά:

5η αγωνιστική

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

19:00 Ατρόμητος – Κηφισιά

19:30 Άρης – Ηρακλής

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

18:00 Βόλος – ΑΕΚ

19:00 ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR

19:30 Καλαμάτα – Παναθηναϊκός

21:00 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

6η αγωνιστική

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

19:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ

19:30 Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

17:00 Ηρακλής – Λεβαδειακός

17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός

19:00 Άρης – Βόλος

21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

18:00 ΠΑΟΚ – Καλαμάτα

7η αγωνιστική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Βόλος

19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

16:00 Καλαμάτα – ΟΦΗ

17:00 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

19:00 Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR

20:00 Κηφισιά – Άρης

21:00 ΠΑΟΚ – Ηρακλής

8η αγωνιστική

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

19:00 Ηρακλής – Κηφισιά

19:30 Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός

20:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

16:00 Ολυμπιακός – Καλαμάτα

18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός

19:30 Άρης – Ατρόμητος

20:00 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

9η αγωνιστική

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

19:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Άρης

18:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ

19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

18:00 Ατρόμητος – Βόλος

19:30 Καλαμάτα – Ηρακλής

10η αγωνιστική

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

17:00 Βόλος – Κηφισιά

19:30 Άρης – Παναιτωλικός

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

17:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός

17:00 Αστέρας AKTOR – Καλαμάτα

19:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος

20:00 Ηρακλής – Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

11η αγωνιστική

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

19:30 Καλαμάτα – ΑΕΚ

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

16:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος

17:00 Παναιτωλικός – Βόλος

19:00 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

19:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής

19:30 ΠΑΟΚ – Κηφισιά

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

17:00 Αστέρας AKTOR – Άρης

12η αγωνιστική

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

17:00 Βόλος – Αστέρας AKTOR

20:00 Κηφισιά – Καλαμάτα

21:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

17:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός

17:00 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

19:00 Άρης – Ολυμπιακός

21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

13η αγωνιστική

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

20:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

15:00 Καλαμάτα – Λεβαδειακός

16:00 Αστέρας AKTOR – Κηφισιά

19:00 Παναθηναϊκός – Άρης

19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος

20:00 ΟΦΗ – Ηρακλής

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου

19:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος

14η αγωνιστική

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου

17:00 Καλαμάτα – Παναιτωλικός

19:30 Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR

21:00 Ηρακλής – Άρης

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

17:00 Ατρόμητος – Ολυμπιακός

19:00 ΑΕΚ – Βόλος

19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου

Κηφισιά – ΟΦΗ

15η αγωνιστική

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου

17:00 Βόλος – Λεβαδειακός

19:30 Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ

20:00 Κηφισιά – Ατρόμητος

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

19:00 Παναθηναϊκός – Ηρακλής

19:30 ΟΦΗ – Καλαμάτα

19:30 Άρης – ΑΕΚ

16η αγωνιστική

Σάββατο 9 Ιανουαρίου

17:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ

19:00 ΑΕΚ – Ατρόμητος

19:30 Καλαμάτα – Ολυμπιακός

20:00 Ηρακλής – Βόλος

Κυριακή 10 Ιανουαρίου

17:00 Αστέρας AKTOR – Παναθηναϊκός

19:30 Παναιτωλικός – Κηφισιά

19:30 Άρης – ΠΑΟΚ

