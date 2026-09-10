Το πρόγραμμα των αγώνων της Stoiximan Super League από την 5η έως τη 16η αγωνιστική

Το ΔΣ της Super League ενέκρινε σήμερα το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων από την 5η έως την 16η αγωνιστική, το οποίο και ανακοινώθηκε.
Τα ντέρμπι μέχρι την 16η αγωνιστική - Πότε παίζουν οι Big-4
Αναλυτικά:
5η αγωνιστική
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
19:00 Ατρόμητος – Κηφισιά
19:30 Άρης – Ηρακλής
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
17:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
18:00 Βόλος – ΑΕΚ
19:00 ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR
19:30 Καλαμάτα – Παναθηναϊκός
21:00 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
6η αγωνιστική
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
19:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ
19:30 Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
17:00 Ηρακλής – Λεβαδειακός
17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός
19:00 Άρης – Βόλος
21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
18:00 ΠΑΟΚ – Καλαμάτα
7η αγωνιστική
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
17:00 Λεβαδειακός – Βόλος
19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
16:00 Καλαμάτα – ΟΦΗ
17:00 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός
19:00 Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR
20:00 Κηφισιά – Άρης
21:00 ΠΑΟΚ – Ηρακλής
8η αγωνιστική
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
19:00 Ηρακλής – Κηφισιά
19:30 Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός
20:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
16:00 Ολυμπιακός – Καλαμάτα
18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός
19:30 Άρης – Ατρόμητος
20:00 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
9η αγωνιστική
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
19:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
17:00 Λεβαδειακός – Άρης
18:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ
19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR
21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
18:00 Ατρόμητος – Βόλος
19:30 Καλαμάτα – Ηρακλής
10η αγωνιστική
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
17:00 Βόλος – Κηφισιά
19:30 Άρης – Παναιτωλικός
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
17:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός
17:00 Αστέρας AKTOR – Καλαμάτα
19:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος
20:00 Ηρακλής – Παναθηναϊκός
21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
11η αγωνιστική
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
19:30 Καλαμάτα – ΑΕΚ
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
16:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος
17:00 Παναιτωλικός – Βόλος
19:00 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
19:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής
19:30 ΠΑΟΚ – Κηφισιά
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
17:00 Αστέρας AKTOR – Άρης
12η αγωνιστική
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
17:00 Βόλος – Αστέρας AKTOR
20:00 Κηφισιά – Καλαμάτα
21:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
17:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός
17:00 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
19:00 Άρης – Ολυμπιακός
21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
13η αγωνιστική
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
20:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
15:00 Καλαμάτα – Λεβαδειακός
16:00 Αστέρας AKTOR – Κηφισιά
19:00 Παναθηναϊκός – Άρης
19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος
20:00 ΟΦΗ – Ηρακλής
Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου
19:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος
14η αγωνιστική
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου
17:00 Καλαμάτα – Παναιτωλικός
19:30 Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR
21:00 Ηρακλής – Άρης
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
17:00 Ατρόμητος – Ολυμπιακός
19:00 ΑΕΚ – Βόλος
19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου
Κηφισιά – ΟΦΗ
15η αγωνιστική
Σάββατο 19 Δεκεμβρίου
17:00 Βόλος – Λεβαδειακός
19:30 Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ
20:00 Κηφισιά – Ατρόμητος
Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
19:00 Παναθηναϊκός – Ηρακλής
19:30 ΟΦΗ – Καλαμάτα
19:30 Άρης – ΑΕΚ
16η αγωνιστική
Σάββατο 9 Ιανουαρίου
17:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ
19:00 ΑΕΚ – Ατρόμητος
19:30 Καλαμάτα – Ολυμπιακός
20:00 Ηρακλής – Βόλος
Κυριακή 10 Ιανουαρίου
17:00 Αστέρας AKTOR – Παναθηναϊκός
19:30 Παναιτωλικός – Κηφισιά
19:30 Άρης – ΠΑΟΚ