Superbet X Καραγκούνης: «Ο Παναθηναϊκός είχε ψηφιστεί ως η καλύτερη ομάδα στον κόσμο!»

Ο Γιώργος Καραγκούνης συνεχίζει να αποκαλύπτεται στο επίσημο κανάλι της Superbet Greece και θυμάται τις βραδιές που ο Παναθηναϊκός κοίταζε στα μάτια τα μεγαθήρια της Ευρώπης

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Γιουβέντους. Άρσεναλ. Μπαρτσελόνα.

Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μία εποχή κατά την οποία ο Παναθηναϊκός δεν αρκούνταν απλώς στην παρουσία του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Έμπαινε στο γήπεδο για να τους αντιμετωπίσει στα ίσα.

Στο 4ο επεισόδιο του SUPERBET X ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ, ο Γιώργος Καραγκούνης συνεχίζει τη μεγάλη αναδρομή στη ζωή και την καριέρα του και αυτή τη φορά η συζήτηση με τον Charlie ταξιδεύει στις σπουδαίες ευρωπαϊκές πορείες του Τριφυλλιού.

Ο «Κάρα» ανοίγει το κεφάλαιο Champions League και θυμάται μια περίοδο που σημάδεψε τόσο τη δική του καριέρα όσο και μια ολόκληρη γενιά φίλων του Παναθηναϊκού.

«Ο Παναθηναϊκός εiχε ψηφιστεi ως η καλύτερη ομάδα στον κόσμο»

Ο Καραγκούνης θυμάται το επίπεδο στο οποίο είχε φτάσει εκείνη η ομάδα και όσα σήμαινε τότε να φοράς την πράσινη φανέλα στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές σκηνές.

Μιλά για έναν Παναθηναϊκό με αυτοπεποίθηση, προσωπικότητες και μια ομάδα που μπορούσε να σταθεί απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο.

Και το περιγράφει με μία χαρακτηριστική φράση:

«Ο Παναθηναϊκός είχε ψηφιστεί ως η καλύτερη ομάδα στον κόσμο!»

Μια δήλωση που γίνεται η αφετηρία για ένα ταξίδι σε ορισμένες από τις πιο έντονες ευρωπαϊκές αναμνήσεις της καριέρας του.

Old Trafford: Μiα βραδιά που δεν ξεχνιέται

Φυσικά, από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείπει το Old Trafford.

Ο Καραγκούνης επιστρέφει νοερά στην αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά ευρωπαϊκά γκολ της καριέρας του: το μακρινό χτύπημα φάουλ με το οποίο νίκησε τον Φαμπιέν Μπαρτέζ. Η UEFA έχει καταγράψει το συγκεκριμένο γκολ ως μία από τις αξιομνημόνευτες στιγμές της ευρωπαϊκής του καριέρας.

Το «Θέατρο των Ονείρων», η ατμόσφαιρα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκείνης της εποχής και η εμπειρία ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή που βρισκόταν απέναντι στους κορυφαίους αποτελούν μέρος μιας αφήγησης γεμάτης ιστορίες από τα μεγάλα ευρωπαϊκά βράδια.

Γιουβέντους, Άρσεναλ και οι μεγάλες νiκες

Ο «Κάρα» θυμάται επίσης τις μεγάλες αναμετρήσεις με τη Γιουβέντους, σε μία σεζόν όπου ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μία ιστορική νίκη με 3-1 απέναντι στους Ιταλούς.

Στη συνέχεια έρχεται η Άρσεναλ.

Μια ομάδα γεμάτη αστέρια, απέναντι στην οποία ο ίδιος ο Καραγκούνης έγραψε μία ακόμη ξεχωριστή προσωπική στιγμή. Τον Σεπτέμβριο του 2001 πέτυχε το γκολ της νίκης με 1-0, με τον Παναθηναϊκό να κάνει τότε το τρία στα τρία στον όμιλο του Champions League.

Μέσα από τις αφηγήσεις του, όμως, δεν μένει μόνο στα αποτελέσματα.

Μιλά για τη νοοτροπία εκείνης της ομάδας, τα αποδυτήρια και την πίστη που υπήρχε ότι ο Παναθηναϊκός μπορούσε πραγματικά να κοιτάξει στα μάτια οποιοδήποτε ευρωπαϊκό μεγαθήριο.

Η Μπαρτσελόνα και το όνειρο που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά

Και μετά ήρθε η Μπαρτσελόνα.

Ο Καραγκούνης επιστρέφει στη μεγάλη πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τα προημιτελικά του Champions League, θυμάται τις δύο αναμετρήσεις με τους Καταλανούς και όλα όσα συνέβησαν σε μία σειρά που έφερε το Τριφύλλι απέναντι σε μία από τις ισχυρότερες ομάδες της Ευρώπης.

Μία εποχή στην οποία κάθε κλήρωση έφερνε απέναντι τεράστια ονόματα.

Και έναν Παναθηναϊκό που είχε μάθει να μην τα φοβάται.

Ο «Κάρα» θυμάται την ευρωπαϊκή εποχή του Παναθηναϊκού

Το 4ο επεισόδιο του SUPERBET X ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ είναι ένα ταξίδι πίσω στις ευρωπαϊκές νύχτες που έγραψαν ιστορία.

Από το Old Trafford και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι τη Γιουβέντους, την Άρσεναλ και τον προημιτελικό απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Ιστορίες από τα αποδυτήρια, μεγάλες προσωπικότητες, παιχνίδια απέναντι στους κορυφαίους και οι αναμνήσεις ενός ανθρώπου που δεν παρακολουθούσε εκείνες τις στιγμές από την εξέδρα.

Ήταν μέσα στο γήπεδο και τις ζούσε.

Ολόκληρο το 4ο επεισόδιο του SUPERBET X ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι της Superbet Greece στο YouTube.