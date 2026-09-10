«Στην Ζελέζνιτσαρ ως δανεικός ο Πάντοβιτς»

Σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, ο Μίλος Πάντοβιτς θα παραχωρηθεί ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό στην Ζελέζνιτσαρ.

Ο Μίλος Πάντοβιτς είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που τέθηκαν από την αρχή εκτός πλάνων από τον Τζέικομπ Νίστρουπ και είναι σαφές ότι δεν υπολογιζόταν για την φετινή σεζόν από τον Δανό τεχνικό.

Οι «πράσινοι» έψαχναν ομάδα για να τον παραχωρήσουν ως δανεικό και σύμφωνα με την «MozzartSport» ο Σέρβος φορ θα επιστρέψει τελικά στην πατρίδα του, για να αγωνιστεί με την φανέλα της Ζελέζνιτσαρ.

Αξίζει να αναφερθεί πως νωρίτερα είχε φτάσει πολύ κοντά στην Γιαγκελόνια, ενώ ενδιαφέρον έδειξαν οι Βαγιαδολίδ και Κηφισιά. Τέλος, ο Πάντοβιτς ήταν θετικός να παίξει ξανά στην Μπάτσκα Τόπολα, όμως αυτό δεν κατέστη εφικτό λόγω των απολαβών του.

Απόσπασμα από το σχετικό δημοσίευμα:

«Για όλα όσα του συνέβησαν αυτό το καλοκαίρι, ο Μίλος Πάντοβιτς θα μπορούσε μια μέρα να γράψει ένα βιβλίο που θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Οι προτάσεις ήταν αρκετές όσο ακόμα είχε τη δυνατότητα να τις εξετάσει. Κυρίως από τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας (με τη Βαγιαδολίδ να είναι η πιο συγκεκριμένη περίπτωση), αλλά και από την Κηφισιά. Ωστόσο, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού ήθελε να πάει στη Γιαγκελόνια. Είχε ήδη φτάσει στο Μπιάλιστοκ για τις ιατρικές εξετάσεις και όλα έδειχναν ότι η μεταγραφή είχε ολοκληρωθεί, όμως οι Πολωνοί αποσύρθηκαν την τελευταία στιγμή για άγνωστους λόγους.

Στο μεταξύ, οι υπόλοιπες επιλογές είχαν ήδη χαθεί, ενώ στον Παναθηναϊκό δεν μπορούσε να παραμείνει, καθώς δεν υπολογιζόταν. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες του Mozzart Sport, ο πρώην επιθετικός της TSC θα επιστρέψει τελικά στη Σερβία και θα αγωνιστεί ως δανεικός για το υπόλοιπο της σεζόν στη Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο.

Η επιλογή της επιστροφής στο σερβικό ποδόσφαιρο έγινε η πιο ρεαλιστική λόγω της πίεσης του χρόνου. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 24χρονος επιθετικός ήταν θετικός ακόμα και στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Μπάτσκα Τόπολα και να αγωνιστεί στη Mozzart Bet Prva Liga. Ωστόσο, πρόβλημα αποτέλεσαν οι υψηλές αποδοχές του, τις οποίες θα έπρεπε να αναλάβει ο νέος του σύλλογος από τους «πράσινους» της Αθήνας. Έτσι, παραμένει ερωτηματικό το πώς ακριβώς θα διευθετηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα μεταξύ Ζελέζνιτσαρ και Παναθηναϊκού».