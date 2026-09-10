Μεντιλίμπαρ: «Φεύγω περήφανος από τον Ολυμπιακό, σίγουρος πως οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό κι έσπευσε να αποχαιρετήσει τους Ερυθρόλευκους με ένα θερμό μήνυμα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα συναντηθούν ξανά οι δρόμου του με τον σύλλογο.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Βάσκου τεχνικού:

«Χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν τρία χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ’ όλα το συναίσθημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κ.Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου, που στην καθημερινότητα του συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο, έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας.

Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πήχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτόν τον σύλλογο.

Και πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξη και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά.

Φεύγω περήφανος που μπόρεσα, για αυτό το διάστημα, να συμβάλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.

ΠΑΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕ!»