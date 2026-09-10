Σπουδαίες μάχες στα ημιτελικά των γυναικών

ΟΙ τέσσερις κορυφαίες παίκτριες του ταμπλό διεκδικούν την πρόκριση στον τελικό του US Open.

Σαμπαλένκα-Πεγκούλα και Γκοφ-Ριμπάκινα είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών και το ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστιο!

Είχε, μάλιστα, να συμβεί αυτό, δηλαδή να αποτελείται η τετράδα ενός Grand Slam από τα τέσσερα πρώτα seeds της διοργάνωσης, από το 2009, όταν στα ημιτελικά του Wimbledon βρέθηκαν η Ντινάρα Σάφινα, η Σερένα Γουίλιαμς, η Βίνους Γουίλιαμς και η Έλενα Ντεμεντίεβα.

Οι τέσσερις ημιφιναλίστ του US Open, μάλιστα, ξεκίνησαν τη διοργάνωση με πιθανότητες να ανεβούν στο Νο.1 του κόσμο, αλλά τελικά αυτό το θέμα έκλεισε νωρίς, καθώς τη Δευτέρα (14/9) θα βρεθεί στην κορυφή η Ριμπάκινα!

Πρώτες θα μπουν στο Arthur Ashe στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας οι Αρίνα Σαμπαλένκα και Τζέσικα Πεγκούλα, με την Αμερικανίδα να φιλοδοξεί να κόψει τον δρόμο της Λευκορωσίδας προς τον τρίτο σερί τίτλο της στη Νέα Υόρκη.

Αμέσως μετά η Γκοφ θα ψάξει την δεύτερη παρουσία της στο US Open μετά το θριαμβευτικό 2023, ενώ η Ριμπάκινα θα προσπαθήσει να συνεχίσει την πορεία για τον τρίτο διαφορετικό major τίτλο της.

Και οι δύο αγώνες θα καλυφθούν από το Eurosport.

Ο τελικός των γυναικών θα γίνει το Σάββατο (12/9) στις 23.00.