Χωρίς Νόλεϊ κόντρα στον Παναθηναϊκό η ΑΕΚ

Ο Λάντερς Νόλεϊ ένιωσε ενοχλήσεις στην μέση από χτύπημα και έτσι τέθηκε νοκ άουτ από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό (11/9, 20:00).

Η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί αύριο (11/9) με τον Παναθηναϊκό AKTOR για το 2nd International Tournament Rhodes 2026, με το τζάμπολ της αναμέτρησης να γίνεται στις 20:00.

Η Ένωση θα παραταχθεί χωρίς τον Λάντερς Νόλεϊ, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στην μέση μετά από ένα χτύπημα και έτσι τέθηκε νοκ άουτ.

Μάλιστα, εκτός για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκονται ακόμα οι Φλιώνης, Μπράουν Ουίλιαμς και Φίζελ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ:

«Σοβαρότατο πρόβλημα αντιμετωπίζει η ΑΕΚ εν όψει του αυριανού (20:00) αγώνα με ΠΑΟ στο 2nd International Tournament Rhodes 2026, αφού νοκ άουτ τέθηκε και ο Λάντερς Νόλεϊ!

Οι απόντες έγιναν… πέντε!

Ο Αμερικανός φόργουορντ νιώθει ενοχλήσεις στη μέση από χτύπημα, που δέχθηκε, κι αυτή την ώρα εξετάζεται από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ BC.

Yπενθυμίζεται, ότι εκτός δράσης έχουν τεθεί και οι τραυματίες Φλιώνης, Μπράουν, Ουίλιαμς, Φίζελ».