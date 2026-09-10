Κόβατς: «Αμφιβάλλω ότι συνδέεται το θέμα Καρέτσα με το άλλο περιστατικό παίκτη»

Ο Νίκο Κόβατς μίλησε για το περιστατικό με τον Καρέτσα αλλά και για έναν ακόμη νεαρό της Κ19 της Ντόρτμουντ που διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ανάλογα συμπτώματα.

Ανησυχία προκαλεί στο Ντόρτμουντ η αποκάλυψη της τοπικής εφημερίδας «Ruhr Nachrichten», ότι λίγες ώρες πριν νιώσει αδιαθεσία ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο ματς του Champions League, ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί στον αγώνα της Κ19 για το Youth League.

Από την πλευρά του, ο Νίκο Κόβατς μίλησε για τα δύο περιστατικά και ανέφερε πως αμφιβάλλει ότι τα δύο γεγονότα συνδέονται μεταξύ τους.

«Αμφιβάλλω ότι υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στα δύο περιστατικά», τόνισε ο Κροάτης προπονητής της Μπορούσια.



Όσο για τον 18χρονο Έλληνα ακραίο επιθετικό; «Ο Όλε Μπουκ (αθλητικός διευθυντής Ντόρτμουντ) μίλησε πολύ αναλυτικά για τον Κώστα. Δεν έχω κάτι να προσθέσω σε αυτό. Υποβάλλεται ακόμη σε κάποιες εξετάσεις. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν αποτελεί επιλογή για το Σαββατοκύριακο», ανέφερε αποκλείοντας τη συμμετοχή του στον αγώνα του Σαββάτου με την Πάντερμπορν για την Bundesliga.