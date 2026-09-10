Super Ενισχυμένες* με Τεττέη ο Παναθηναϊκός!

Ο Παναθηναϊκός – Κηφισιά βρίσκεται απόψε στο επίκεντρο της Super League, με τη σέντρα στο ΟΑΚΑ προγραμματισμένη για τις 21:15 και τη Superbet να ανεβάζει το ενδιαφέρον με δύο Ενισχυμένες Αποδόσεις*.

Οι «πράσινοι» επιστρέφουν στη δράση μετά τη μεγάλη νίκη με 3-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ και θέλουν να συνεχίσουν με το πόδι στο γκάζι. Με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια πρωταθλήματος, το Τριφύλλι έχει την ευκαιρία με νέο τρίποντο να φτάσει τους εννέα βαθμούς και να βρεθεί στην κορυφή.

Απέναντί του, η Κηφισιά αναζητά αντίδραση μετά την ήττα με 2-0 από τον ΟΦΗ, γνωρίζοντας ότι την περιμένει μία από τις πιο απαιτητικές αποστολές της σεζόν.

Τεττέη, νίκη και κόρνερ στο 2.95*

Ο Ανδρέας Τεττέη μπαίνει στο επίκεντρο της πρώτης Super Ενισχυμένης Απόδοσης* για το Παναθηναϊκός – Κηφισιά.



Ανδρέας Τεττέη να σκοράρει

Νίκη Παναθηναϊκού

Παναθηναϊκός περισσότερα κόρνερ

2.35 ➡️ 2.95*

Ο Έλληνας επιθετικός να βρει δίχτυα, το Τριφύλλι να πάρει τους τρεις βαθμούς και παράλληλα να κερδίσει περισσότερα κόρνερ από την Κηφισιά, σε μία επιλογή που ανεβαίνει στο 2.95*.

Γκολ και κάρτες στο 2.90*

Η δεύτερη Ενισχυμένη Απόδοση* περιμένει ένα παιχνίδι με σκορ αλλά και αρκετή ένταση:

Over 2.5 συνολικά γκολ

Over 4.5 συνολικά κάρτες

2.60 ➡️ 2.90*

Τουλάχιστον τρία γκολ και πέντε κάρτες στην αναμέτρηση, με την απόδοση στη Superbet να ανεβαίνει στο 2.90*.

Ο Παναθηναϊκός κυνηγά το 3/3

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει ξεκινήσει με δύο νίκες στο πρωτάθλημα και απόψε έχει μπροστά της την ευκαιρία να διατηρήσει το απόλυτο.

Η Κηφισιά, όμως, έρχεται στο ΟΑΚΑ αναζητώντας το αποτέλεσμα που θα αλλάξει το δικό της momentum, σε μία αναμέτρηση όπου οι «πράσινοι» καλούνται να επιβεβαιώσουν μέσα στο γήπεδο τον ρόλο του φαβορί.

Στη Superbet, το Παναθηναϊκός – Κηφισιά συνοδεύεται από Super αποδόσεις* κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.



**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις