Μάρκους Πφλαντς στο SDNA: «Μαχητής ο Γιάκιτς, φέρνει αμυντική σταθερότητα στον ΠΑΟΚ»

Ο 29χρονος μέσος ήρθε στην Τούμπα κουβαλώντας σημαντικές παραστάσεις από την Bundesliga και ο Γερμανός τεχνικός, καταθέτει στο SDNA το αγωνιστικό του report για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου του Βορρά.

Ο ΠΑΟΚ πρόσθεσε ποιότητα, εμπειρία και άρωμα ... Bundesliga στον άξονά του μέσω της απόκτησης του Κρίστιαν Γιάκιτς από την Άουγκσμπουργκ, με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς.

Ένας ποδοσφαιριστής με σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, διεθνής με την Κροατία και με αγωνιστικά χαρακτηριστικά που μπορούν να προσφέρουν πράγματα στον Δικέφαλο του Βορρά.

Τι παίκτης είναι, όμως, πραγματικά ο Γιάκιτς; Και κυρίως, πόσο ταιριάζει σε αυτά που θα συναντήσει στην Ελλάδα;

Το SDNA επικοινώνησε με τον Γερμανό προπονητή, Μάρκους Πφλανζ (φωτ.), ο οποίος γνωρίζει καλά τον 29χρονο μέσο από την παρουσία του στο γερμανικό ποδόσφαιρο και ζήτησε το προσωπικό του report για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ.

Ο άλλοτε προπονητής της Σεντ Τρούιντεν – την περίοδο κατά την οποία στην ομάδα του Βελγίου αγωνιζόταν και ο νυν ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Αμπουμπακαρί Κοϊτά – «ακτινογράφησε» τον Γιάκιτς.

«Δ ύναμη στα τάκλιν και σωστή νοοτροπία »

Η πρώτη ανάγνωση του Πφλανζ για το deal είναι θετική. Τόσο για τα χαρακτηριστικά του ποδοσφαιριστή, όσο και για τη φόρμουλα με την οποία τον απέκτησε η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

«Ο Γιάκιτς είναι μια λογική μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ και δεδομένου ότι πρόκειται για δανεισμό με οψιόν αγοράς, είναι μια συμφωνία με μικρό οικονομικό ρίσκο.

Φέρνει διεθνή εμπειρία, δύναμη στα τάκλιν, τη σωστή νοοτροπία και αμυντική σταθερότητα. Πρόκειται ουσιαστικά για τα στοιχεία που αποτελούν την αγωνιστική ταυτότητα του.

Ένταση, δύναμη, μαχητικότητα και συνέπεια στο ανασταλτικό κομμάτι. Έναν χαφ που μπορεί να προσθέσει σκληράδα στον άξονα και να κάνει τον ΠΑΟΚ πιο συμπαγή…» τόνισε αρχικά ο Γερμανός τεχνικός και πρόσθεσε:

«Θα έλεγα πως είναι ένας χαφ περισσότερο μαχητής, παρά πλέι μέικερ. Νομίζω ότι στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ έχει συχνά μεγάλο ποσοστό κατοχής.

Οι αντίπαλοι αμύνονται χαμηλά, οι χώροι περιορίζονται και ο αμυντικός μέσος πρέπει να μπορεί να γυρίζει και να παίζει υπό πίεση, να περνά την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές, να επιταχύνει το παιχνίδι. Να δεσμεύει αντιπάλους με ντρίμπλες ή προωθητικές πάσες και να βρίσκει λύσεις ανάμεσα και γύρω από το πρέσινγκ του αντιπάλου.

Ο Γιάκιτς μπορεί να μεταβιβάζει την μπάλα με αξιοπιστία, αλλά δεν είναι ένας παίκτης που ανεβάζει το build-up παιχνίδι σε ιδιαίτερα υψηλότερο επίπεδο. Σίγουρα πάντως κάνει την ομάδα πιο δυνατή και πιο ανθεκτική»