Ντιμιτρίεβιτς και Χαραλαμπόπουλος για τον νέο Άρη: «Η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα και η βαριά φανέλα»

Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μίλησαν ενόψει της νέας σεζόν του Άρη, τους στόχους που υπάρχουν και τι περιμένουν από αυτή τη χρονιά.

Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του και οι δύο αυτοί παίκτες αναμένεται να είναι από τα βασικά «όπλα» του Βασίλη Σπανούλη. Αμφότεροι τονίζουν μέσα από την κάμερα της ΚΑΕ Άρης τον σεβασμό που έχουν για τον Έλληνα τεχνικό και αναφέρονται στο πως βιώνουν την κατάσταση και ποιες είναι οι φιλοδοξίες τους με την ομάδα.

Ντιμιτρίεβιτς: «Θέλω να κερδίζω όπου και αν παίζω, περιμένω μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα»

Ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς ανέφερε αρχικά για τον εαυτό του: «Θέλω απλώς να κερδίζω, αυτό είναι όλο. Είτε στο γήπεδο, είτε στα χαρτιά, είτε στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, όπου και αν παίζω, θέλω να κερδίζω. Είμαι πολύ ανταγωνιστικός, έτσι είμαι».

Για τον Άρη και το νέο ξεκίνημα: «Ένιωσα περηφάνια γιατί είμαι οπαδός του μπάσκετ, γνωρίζω την ιστορία και την ιστορία του συλλόγου. Ειδικά η σχέση που έχω με τον τζένεραλ μάνατζερ, τον Νίκο Ζήση. Βοήθησε πολύ. Περάσαμε λίγο χρόνο μαζί στην Μπανταλόνα, αλλά ήταν από τους καλύτερους 6-7 μήνες που περάσαμε μαζί. Έμαθα πολλά από εκείνον, κρατήσαμε επαφή, οι οικογένειές μας είναι πολύ κοντά και έχουμε μια εξαιρετική σχέση και χαίρομαι που έχουμε τώρα και αυτή την επαγγελματική σχέση.

Ο κόουτς Σπανούλης είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός λόγος που βρίσκομαι εδώ. Είχαμε μια καλή και μεγάλη συζήτηση, μου είπε τι θέλει από εμένα, από την ομάδα, πως περιμένει να παίξουμε, τι να πετύχουμε. Είναι ένας από τους ανθρώπους που θαύμαζα μεγαλώνοντας και τώρα να παίζω υπό τις οδηγίες του είναι προνόμιο».

Για την ατμόσφαιρα στο Παλέ: «Πιστεύω η ατμόσφαιρα θα είναι ηλεκτρισμένη και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που θα παίξω μπροστά σε μια τόσο δυνατή και συναισθηματική βάση φιλάθλων. Το περιμένω με ανυπομονησία και νομίζω θα είναι ο άνεμος στα πανιά μας αυτή τη σεζόν».

Και για το τι τον χαρακτηρίζει: «Είμαι ένας παίκτης που είναι πάντα ήρεμος ακόμα και στις δύσκολες στιγμές ξέρω να κρατώ την ψυχραιμία μου και να είμαι συγκεντρωμένος. Θα υπάρξουν δύσκολες στιγμές στη σεζόν γιατί δεν υπάρχει ομάδα με τέλεια σεζόν. Θα πρέπει να βγάλουμε δύναμη από μέσα μας και να μείνουμε ενωμένοι. Αυτές είναι οι στιγμές που μπορούν να χτίσουν μια ομάδα. Εκεί φαίνεται ποιος είσαι και με τη στήριξη του κόσμου μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να πετύχουμε τους στόχους μας».

Χαραλαμπόπουλος: «Είναι βαριά η φανέλα, να πετύχουμε κάτι σπουδαίο»

Με τη σειρά του ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ανέφερε αρχικά για τα πολλά γνώριμα πρόσωπα στην ομάδα: «Είναι εδώ ο κόουτς, είναι εδώ και ο Νίκος Ζήσης. Είμαστε πιο κοντά από άλλους προπονητές και ήταν πιο εύκολο να μιλήσουμε και να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Τον είχα και συμπαίκτη και αντίπαλο, ξέρω πόσο μπάσκετ έχει.

Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις πιο παλιά ως συμπαίκτες και ο σεβασμός μου είναι εκεί ούτως ή άλλως. Ξέρω να ξεχωρίζω τις καταστάσεις και όπως και στην Εθνική ομάδα, κάνω αυτό που μου ζητάει. Δεν αλλάζει κάτι σε μένα προσωπικά».

Και για τον εαυτό του και τους συμπαίκτες του: «Είναι πολύ σημαντικό για μένα να βρίσκομαι εδώ. Είναι μεγάλη η ευκαιρία για όλους μας στην ομάδα να κάνουμε κάτι σπουδαίο. Είναι βαριά η φανέλα, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας και πρέπει να δώσουμε το 100%».