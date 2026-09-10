Ο Θουμπιμέντι σκέφτεται να επιδιώξει την αποχώρησή του από την Άρσεναλ

Το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Άρσεναλ σκέφτεται ο Μαρτίν Θουμπιμέντι τον Ιανουάριο, σε περίπτωση που δεν βελτιωθεί ο χρόνος συμμετοχής του μέχρι το επόμενο μεταγραφικό παράθυρο.

Ο Μαρτίν Θουμπιμέντι, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να επιδιώξει την αποχώρησή του από την Άρσεναλ τον Ιανουάριο, εκτός εάν βελτιωθεί ο χρόνος συμμετοχής του στην πρώτη ομάδα πριν ανοίξει η μεταγραφική περίοδος.

Η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για τον μέσο και συνεχίζουν τις επαφές με τους εκπροσώπους του, θέλοντας να εντάξουν στο δυναμικό τους τον 27χρονο αμυντικό χαφ.

Προς το παρόν, ο Θουμπιμέντι επιθυμεί να κερδίσει ξανά θέση βασικού υπό τις οδηγίες του Μικέλ Αρτέτα, προτού λάβει οποιαδήποτε απόφαση για το μέλλον του.

Με τη φανέλα των «κανονιέρηδων», ο Ισπανός έχει 6 γκολ και 3 ασίστ σε σε 62 συμμετοχές, ενώ με την εθνική ομάδα της «Φούρια Ρόχα» μετρά 27 εμφανίσεις, κατακτώντας και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.