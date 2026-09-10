Τα λένε οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ για την πρόταση Αλαφούζου περί ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σούπερ Λιγκ αποφάσισε να συγκληθεί τις επόμενες ημέρες συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ, ώστε να συζητηθεί διεξοδικά η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου περί ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων υπέρ των μικρομεσαίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίγκας:

Στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε τον ορισμό αγώνων 5ης έως και 16ης αγωνιστικής κανονικής περιόδου πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την πρώτη επικαιροποίηση του περιεχομένου, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-27, υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συγκληθεί τις επόμενες ημέρες συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ-Μελών της Super League, με θέμα τις επί της αρχής αποφάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, μέσω της συμμετοχής των ΠΑΕ-Μελών του Συνεταιρισμού σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης/ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων.