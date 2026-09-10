Αποκαλύφθηκε η νέα «Specter Edition» φανέλα των Λέικερς (vid)

H νέα εναλλακτική φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς έκανε… αποκαλυπτήρια.

Σε εκδήλωση της υπεύθυνης εταιρείας ρουχισμού και του ΝΒΑ παρουσιάστηκε η έκδοση της φανέλας «Specter», που θα χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένους αγώνες της ομάδας, με ένα μοντέλο να λανσάρει τη νέα εμφάνιση με το όνομα του Ντόντσιτς.

Η εταιρεία δημιούργησε για τους Λέικερς μια νέα φανέλα «Specter Edition», μια κορυφαίας ποιότητας εναλλακτική εμφάνιση που σχεδιάστηκε για να τιμήσει την πλούσια ιστορία της ομάδας και τη σύνδεσή της με την πόλη.

Η νέα αυτή συλλογή εμφανίσεων δημιουργήθηκε για οκτώ από τις παλαιότερες και πιο ιστορικές ομάδες του NBA: Λέικερς, Σέλτικς, Νικς, Σίξερς, Ουόριορς, Κινγκς, Πίστονς και Χοκς.

BREAKING: Nike just unveiled the Lakers “Specter” jersey 👀 pic.twitter.com/euYaMLHYiz — Lakers All Day Everyday (@LADEig) September 10, 2026