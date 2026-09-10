Ουφάρτε στο SDNA για Αλγκουαθίλ: «Εάν τον εμπιστευτεί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού θα οδηγήσει την ομάδα στην κορυφή»

Ο θρυλικός επιθετικός της Ρεάλ Σοσιεδάδ, Ρομπέρτο Ουφάρτε μίλησε στο SDNA για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ εξηγεί γιατί θεωρεί ότι μπορεί να πετύχει στον Πειραιά και στέκεται στη φιλοσοφία που τον ανέδειξε στο Σαν Σεμπαστιάν.

Ο Ρομπέρτο Λόπεζ Ουφάρτε είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Γεννημένος στις 19 Απριλίου 1958, ο «Μικρός Διάβολος», όπως ήταν το προσωνύμιό του, συνέδεσε το μεγαλύτερο μέρος της 15ετούς καριέρας του με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, με την οποία κατέκτησε τέσσερις σημαντικούς τίτλους, μεταξύ των οποίων δύο πρωταθλήματα Ισπανίας.



Αγωνίστηκε επίσης στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Ρεάλ Μπέτις, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982.

Ο Ουφάρτε, ο οποίος σκόραρε πάνω από 100 γκολ στον βάσκικο σύλλογο γνωρίζει όσο λίγοι τη φιλοσοφία της Ρεάλ Σοσιεδάδ και τον τρόπο με τον οποίο ο σύλλογος του Σαν Σεμπαστιάν επενδύει στην παραγωγή και την ανάδειξη ποδοσφαιριστών. Μια φιλοσοφία που ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ υπηρέτησε πιστά, οδηγώντας τη Σοσιεδάδ σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο.

Ο Ουφάρτε μίλησε στο SDNA για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού και δεν κρύβει την εκτίμησή του για τις ικανότητές του. Τον χαρακτηρίζει «μεγάλο προπονητή», επισημαίνοντας πως η επιτυχία του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ βασίστηκε στην εμπιστοσύνη του στην ακαδημία και στην ανάδειξη παικτών από τη δεύτερη ομάδα. Παράλληλα, θεωρεί πως ο Αλγκουαθίλ έχει τις δυνατότητες να πετύχει σε οποιονδήποτε σύλλογο.

«Ο Ιμανόλ είναι ένας σπουδαίος προπονητής, ο οποίος έχει πετύχει πολλά στη Ρεάλ Σοσιεδάδ επειδή αγκάλιασε τη φιλοσοφία του συλλόγου που βασίζεται στις ακαδημίες και στην ανάδειξη παικτών από τη δεύτερη ομάδα.



Ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Θεωρώ πως θα μπορούσε να πετύχει σε οποιαδήποτε ομάδα, αφού διαθέτει τις ικανότητές που απαιτούνται σε αυτό το επίπεδο, μολονότι δεν έχει μεγάλη εμπειρία μακριά από το Σαν Σεμπαστιάν.



Είμαι πάντως πεπεισμένος ότι, αν έχει την εμπιστοσύνη του προέδρου του Ολυμπιακού, αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει την ελληνική ομάδα στην κορυφή».