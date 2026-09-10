Βίρτους: Φιλική νίκη επί της Ντερτόνα με κορυφαίο τον Άλστον

Η Βίρτους Μπολόνια κέρδισε την Ντερτόνα με 88-73 σε αγώνα προετοιμασίας στην Πάρμα στο πλαίσιο του «Memorial Bertolazzi».

Η Βίρτους φόρτσαρε στο δεύτερο ημίχρονο, όπου έτρεξε επιμέρους σκορ 51-39 για να φτάσει στην άνετη τελικά επικράτηση κόντρα σε μία από τις αντιπάλους του Άρη στους ομίλους του Eurocup.

Ο Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ ηγήθηκε των νικητών με 20 πόντους, ενώ ο Γουέντελ Μουρ Τζούνιορ πρόσθεσε 13 πόντους και ο Φραντσέσκο Φεράρι σημείωσε 12, ενώ ο Μάρκους Καρ (πρώην άσος του Άρη) πέτυχε 10 πόντους στο ντεμπούτο του.

Για την Ντερτόνα πρώτος σκόρερ ήταν ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ, Πρέντις Χαμπ με 18 πόντους και ακολούθησε ο Τζάστιν Γκόρχαμ με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-14, 37-34, 61-51, 88-73