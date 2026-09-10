Πυρά Καραπαπά κατά Αλαφούζου: «Μπαίνει μπουρλότο στο πρωτάθλημα»

Ο Κώστας Καραπαπάς εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του προέδρου του Παναθηναϊκού και της Λίγκας, στη συζήτηση για την ανακατανομή των τηλεοπτικών εσόδων υπέρ των μικρομεσαίων.

Στο σημερινό Δ.Σ. της Σούπερ Λιγκ έγινε μία ακόμη συζήτηση για το θέμα της ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων υπέρ των μικρομεσαίων ομάδων κι αποφασίστηκε να υπάρξει νέα συνάντηση, αυτή τη φορά μεταξύ των ιδιοκτητών των ΠΑΕ.

Δεν έλειψαν πάντως οι εντάσεις, με τον Κώστα Καραπαπά να επιτίθεται στον πρόεδρο της Λίγκας και του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζο, κάνοντας λόγω για σύγκρουση συμφερόντων λόγω της δημιουργίας της νέας τηλεοπτικής πλατφόρμας του επιχειρηματία.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Κώστα Καραπαπά για τα τηλεοπτικά:

«Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θεσμικό ζήτημα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δεν είναι δυνατόν ο κ. Αλαφούζος να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα την ιδιότητα του ως Προέδρου της Super League, ως Προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και προέδρου και ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, χωρίς να τίθεται ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Όταν ο Πρόεδρος της Super League και ταυτόχρονα Πρόεδρος μιας ανταγωνίστριας ΠΑΕ διαμορφώνει μέσω του τηλεοπτικού σταθμού του οικονομικές σχέσεις με άλλες ΠΑΕ, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα για την ανεξαρτησία των σχέσεων μέσα στη Λίγκα.

Ειδικά στην περίπτωση της ΠΑΕ Ηρακλής: πώς μπορεί να αποκλειστεί η εντύπωση ότι μια πρόταση τηλεοπτικού συμβολαίου εκτός αγοράς μπορεί να συνδέεται, άμεσα με τη στάση στη ψηφοφορία στις εκλογές της Super League και ενδεχομένως έμμεσα σε άλλα ζητήματα; Δεν διατυπώνουμε ισχυρισμούς χωρίς στοιχεία. Λέμε όμως ότι ο ίδιος ο θεσμικός ρόλος του Προέδρου απαιτεί να μην αφήνεται ούτε καν περιθώριο για τέτοιες υπόνοιες.

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Πρόεδρος της Super League παρακινεί ΠΑΕ να αθετήσουν υφιστάμενες τηλεοπτικές συμβάσεις τους. Εφόσον αυτό ισχύει, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Μια τέτοια πρακτική ουσιαστικά βάζει μπουρλότο στο ίδιο το πρωτάθλημα και στρέφεται εναντίον του κύριου τηλεοπτικού συνεργάτη της Super League (εταιρεία per capita) που, σε μια δύσκολη περίοδο, στήριξε οικονομικά το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μιλάμε για τηλεοπτικές συμφωνίες που συνολικά προσφέρουν πάνω από €60 εκατ. στις ΠΑΕ, με διαφανείς όρους και έδωσαν σε όλες τις ομάδες τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά συμβόλαια της ιστορίας τους.»

Σε ό,οτι αφορά τη θέση του Ολυμπιακού για την κεντρική διαχείριση, ανέφερε:

«Να το ξεκαθαρίσουμε: η ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι υπέρ της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Και το έχει αποδείξει στην πράξη. Ο Ολυμπιακός ήταν η μοναδική μεγάλη ομάδα που αποδέχθηκε μικρότερο τηλεοπτικό συμβόλαιο από αυτό που είχε προηγουμένως από την Cosmote, ώστε να καταστεί βιώσιμη η σημαντική αύξηση των εσόδων των μικρότερων ΠΑΕ και να πάρουν περισσότερα χρήματα επίσης ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ.

Η προηγούμενη προσπάθεια κεντρικής διαχείρισης δεν τορπιλίστηκε από τον Ολυμπιακό. Τορπιλίστηκε επειδή ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ζητούσαν περισσότερα χρήματα για τους ίδιους. Η φιλοσοφία της κεντρικής διαχείρισης είναι απλή: δεν μπαίνεις σε αυτήν απαιτώντας πρώτα πόσα περισσότερα χρήματα θα πάρεις. Συμφωνείς πρώτα σε έναν αντικειμενικό και διαφανή μηχανισμό κατανομής των συνολικών εσόδων.

Γι’ αυτό κάνουμε σήμερα μια ξεκάθαρη πρόταση: καλούμε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση κατανομής των τηλεοπτικών εσόδων που να ενισχύει πραγματικά τις μικρότερες ΠΑΕ. Εφόσον η πρόταση είναι αντικειμενική και εφαρμόζεται με τους ίδιους κανόνες σε όλους, η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεσμεύεται από τώρα να την προσυπογράψει.

Με μία αυτονόητη προϋπόθεση: οποιαδήποτε μείωση των εσόδων των μεγάλων ΠΑΕ πρέπει να είναι αναλογική με την εμπορική αξία των συμβολαίων τους. Δεν μπορεί ο κ. Αλαφούζος να εμφανίζεται ότι μοιράζει χρήματα στις μικρότερες ομάδες, όταν στην πραγματικότητα μοιράζει τα χρήματα του Ολυμπιακού προς όφελος του Παναθηναϊκού. Και η βάση σύγκρισης πρέπει να είναι απολύτως αντικειμενική: τα ποσά που η ελεύθερη αγορά ήταν διατεθειμένη να καταβάλει σε κάθε ΠΑΕ.»

Ενώ για τη χρηματοδότηση από το στοίχημα, είπε: «Υπάρχει όμως και ένα ακόμη πολύ σημαντικό ζήτημα για το οποίο περιμένουμε συγκεκριμένη τοποθέτηση από τον Πρόεδρο της Super League. Από πέρυσι υπήρχε δέσμευση της Πολιτείας για τουλάχιστον διπλασιασμό των χρημάτων που λαμβάνουν οι ΠΑΕ από τη φορολογία του στοιχήματος. Κύριε Αλαφούζο, δεδομένης και της καλής σχέσης με την Κυβέρνηση που ο ίδιος προβάλλετε, περιμένουμε από εσάς ως Πρόεδρο της Super League να διεκδικήσετε την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης.

Για εμάς, τα €3,5 εκατ. ανά ΠΑΕ πρέπει να αποτελέσουν τη βάση της συζήτησης και όχι το ανώτατο όριο. Και ελπίζουμε ότι, αξιοποιώντας τις καλές σχέσεις που λέτε ότι διαθέτετε, θα καταφέρετε ως Πρόεδρος της Λίγκας να εξασφαλίσετε ακόμη περισσότερα για όλες τις ομάδες. Για κάθε μηχανισμό χρηματοδότησης πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, όχι να έρχεται κάποιος να τσεπώνει 5-6 εκατ. και να διαλύονται μετά οι ομάδες».