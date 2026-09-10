Τζόουνς για το επεισόδιο με τον Ναν: «Είμαστε μεγάλοι άντρες, το αφήνουμε πίσω»

Να ρίξει τους τόνους θέλησε ο Ταϊρίκ Τζόουνς με δηλώσεις του για το επεισόδιο με τον Κέντρικ Ναν στους τελικούς της περασμένης σεζόν στην Stoiximan GBL.

Με δηλώσεις του στη Media Day του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα στη Nova, ο Αμερικανός σέντερ αναφέρθηκε μετά από σχετική ερώτηση στο επεισόδιο με τον άσο του Παναθηναϊκού. Ο ίδιος δείχνει να αφήνει πίσω ό,τι συνέβη, βάζοντας τέλος στο ατυχές συμβάν.

«Δεν έχω κάποιο αρνητικό συναίσθημα για τον Ναν, δεν θέλω να δώσω συνέχεια, είμαστε μεγάλοι άντρες το αφήνουμε πίσω. Ό,τι συνέβη στο παρελθόν μένει εκεί και τώρα προχωράμε μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως οι Τζόουνς τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού 7 αγωνιστικών και με πρόστιμο 54.0000 ευρώ, ενώ στον Ναν επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού 2 αγωνιστικών και πρόστιμο 4.000 ευρώ.