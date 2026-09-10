«Στην Καζαμπλάνκα ο τελικός του Μουντιάλ 2030»

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030 θα διεξαχθεί στην Καζαμπλάνκα, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Μαρόκου, τις οποίες μετέδωσε την Πέμπτη το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Η FIFA, η παγκόσμια διοικητική αρχή του ποδοσφαίρου, δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την έδρα του τελικού, καθώς η Ισπανία και το Μαρόκο δίνουν σκληρή μάχη για τη φιλοξενία του κορυφαίου ποδοσφαιρικού αγώνα.

«Η επαρχία Μπενσλιμάνε θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030», δήλωσε την Πέμπτη ο Φουζί Λεκτζά σε εκδήλωση πολιτικού κόμματος στη Μπουζνίκα του Μαρόκου, όπως μετέδωσε το EFE.

Η Μπενσλιμάνε είναι μια πόλη που απέχει 60 χλμ. από την Καζαμπλάνκα και αποτελεί την τοποθεσία όπου κατασκευάζεται το στάδιο «Χασάν Β'», κόστους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με προβλεπόμενη χωρητικότητα 115.000 θεατών. Θα είναι το μεγαλύτερο στάδιο αποκλειστικά για ποδόσφαιρο στον κόσμο.

Το Reuters επικοινώνησε με τη FIFA και την Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ζητώντας σχόλιο.

Το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι μια μοναδική διοργάνωση, καθώς για πρώτη φορά οι αγώνες θα διεξαχθούν σε έξι χώρες και τρεις ηπείρους. Ενώ οι τρεις εναρκτήριοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στην Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, το μεγαλύτερο μέρος του τουρνουά θα φιλοξενηθεί από το Μαρόκο, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Η FIFA δεν έχει οριστικοποιήσει ακόμη όλες τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες, ωστόσο τόσο το Μαρόκο όσο και η Ισπανία επιθυμούν να αναλάβουν τον τελικό.

«Η Ισπανία θα πρέπει να φιλοξενήσει τον τελικό», δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο ομόλογος του Λεκτζά στην Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, Ραφαέλ Λουζάν.

Τον Αύγουστο, η FIFA χαρακτήρισε «ψευδή και παραπλανητικά» τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο πρόεδρος Τζιάνι Ινφαντίνο είχε υποσχεθεί τη διεξαγωγή του τελικού στο Μαρόκο.