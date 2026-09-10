Η Αμερική έκανε… περίπατο απέναντι στην Ουγγαρία (108-56) και πέρασε με άνεση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν την πιο ηχηρή απάντηση στις αμφιβολίες που είχαν δημιουργηθεί μετά τη δύσκολη νίκη τους επί της Ιταλίας στη φάση των ομίλων. Ύστερα από την άνετη επικράτηση απέναντι στην Τσεχία, οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες διέλυσαν την Ουγγαρία με 108-56 στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν η ομάδα που όλοι πρέπει να νικήσουν στο Βερολίνο.

Η αμερικανική κυριαρχία αποτυπώθηκε σε μια σειρά ιστορικών επιδόσεων. Οι 108 πόντοι αποτέλεσαν ρεκόρ σκοραρίσματος σε προημιτελικό της διοργάνωσης, ενώ οι ΗΠΑ έγιναν η πρώτη ομάδα που μοίρασε τουλάχιστον 30 ασίστ σε αγώνα αυτής της φάσης. Το 59-30 στο 20’ ήταν ταυτόχρονα η μεγαλύτερη συγκομιδή σε ένα ημίχρονο σε προημιτελικό, η καλύτερη επίδοση των ΗΠΑ σε πρώτο ημίχρονο νοκ άουτ αγώνα και η μεγαλύτερη διαφορά ημιχρόνου στην ιστορία των προημιτελικών.

Οι 108 πόντοι ισοφάρισαν επίσης τη δεύτερη καλύτερη επιθετική επίδοση σε νοκ άουτ παιχνίδι Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1986. Η νίκη ήταν προϊόν ομαδικής λειτουργίας, καθώς πέντε Αμερικανίδες τελείωσαν με διψήφιο αριθμό πόντων. Η Ναφίσα Κόλιερ, με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ, αναδείχθηκε κορυφαία παίκτρια της αναμέτρησης. Οι ΗΠΑ είχαν 31 ασίστ, 17 κλεψίματα, 42 ριμπάουντ και συνολική αξιολόγηση 154. Το αποτέλεσμα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή η Ουγγαρία προερχόταν από τρεις διαδοχικές νίκες. Η μοναδική ήττα της ήταν από τη Γαλλία, την ομάδα που είχε προσπεράσει τις ΗΠΑ στην κορυφή των Power Rankings.

Ωστόσο, απέναντι στον κοινό αντίπαλο, οι Αμερικανίδες παρουσίασαν συνολικά ισχυρότερη εικόνα, μετατρέποντας τον προημιτελικό σε σαφή δήλωση τίτλου ενόψει της κρίσιμης συνέχειας της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 36-21, 59-30, 93-47, 108-56

Τα στατιστικά του αγώνα.