Έσε για Μεντιλίμπαρ: «Απίστευτο ταξίδι, φανταστικός αυτός και οι συνεργάτες του» (pic)

Ο Βάσκος προπονητής αποχωρεί από τον Πειραιά και ο μέσος του Ολυμπιακού έγραψε ακόμα ένα συγκινητικό «αντίο».

Το μήνυμα του Σαντιάγο Έσε στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη συνεργασία 2,5 ετών που κορυφώθηκε με την κατάκτηση του Conference League το 2024:

«Ένα απίστευτο ταξίδι έφτασε στο τέλος του μετά από δυόμισι χρόνια. Υπήρξαν υπέροχες στιγμές αλλά και άλλες όχι τόσο καλές, όμως σε όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας, εσείς και το προπονητικό σας επιτελείο σταθήκατε πάντα στο πλευρό μας – και αυτό είναι που κρατώ από τον χρόνο που περάσαμε μαζί. Πέρα από τους τίτλους που κατακτήσαμε και την ιστορία που γράψαμε μαζί, αποχαιρετώ μια φανταστική ομάδα ανθρώπων.

Σας ευχαριστώ πολύ, Μέντι, Τόνι και Φραν».