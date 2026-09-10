Σιμόν Μπάνζα, ο «εκλεκτός» του ΠΑΟΚ για την επίθεση!

«Σούπερ» κίνηση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος... ντύνει στα ασπρόμαυρα τον 30χρονο φορ Σιμόν Μπάνζα.

Ο Αφρικανός φορ που αγωνίζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αποτελεί τον «εκλεκτό» για την ενίσχυση στη θέση του φορ, η οποία απασχόλησε τους ανθρώπους του Δικεφάλου.

Ο παίκτης αναμένεται να φτάσει αύριο (11/9) στη Θεσσαλονίκη για να αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Τζαζίρα, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2028.

Ο 30χρονος επιθετικός έχει γεννηθεί στη Γαλλία, παρόλα αυτά έχει καταγωγή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με την οποία αγωνίζεται και σε διεθνές επίπεδο. Η πρώτη «επαφή» με το ποδόσφαιρο έγινε στις ακαδημίες της Κρείλ και Σαντιγύ, ενώ ύστερα βρέθηκε στις ακαδημίες της Λανς σε ηλικία 15 ετών.

18 γκολ και 9 ασίστ με την πρώτη ομάδα της Λανς σε 99 συμμετοχές, ενώ δόθηκε τρεις φορές δανεικός σε Μπεζιέ, Τίτους και Φαμαλικάο, μετρώντας στην Πορτογαλία 17 τέρματα σε 33 εμφανίσεις. Σε ηλικία 26 ετών βρέθηκε ξανά στην Πορτογαλία, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Μπράγκα, η οποία τον αγόρασε έναντι 3 εκατ. ευρώ.

Δύο σεζόν στη Βόρεια Πορτογαλία, 37 γκολ και 15 τελικές πάσες σε 90 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Τη σεζόν 2024/25 αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Τουρκία και την Τραμπζονσπόρ, με 22 τέρματα και επτά ασίστ. Από το καλοκαίρι του 2025 βρίσκεται στα ΗΑΕ για λογαριασμό της Αλ Τζαζίρα, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028.