Formula 1: Επίσημα στην ακαδημία της Red Bull ο γιος του Ράικονεν

Η ακαδημία της Red Bull εντάσσει στο δυναμικό της τον 11χρονο Ρόμπιν Ράικονεν, γιο του θρυλικού Κίμι.

Σημαντική κίνηση για την ακαδημία της Red Bull, η οποία εντάσσει στο δυναμικό της ένα επώνυμο με βαριά ιστορία στη Formula 1, καθώς ο 11χρονος, Ρόμπιν Ράικονεν, γιος του Κίμι, μπαίνει στη Junior Team.

Έναν από τους πιο υποσχόμενους οδηγούς της γενιάς του, χαρακτήρισε η αυστριακή ομάδα τον 11χρονο γιο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή του 2007, ο οποίος θα αποκτήσει πρόσβαση στο πρόγραμμα εξέλιξης της Red Bull Racing, το οποίο έχει ανοίξει τον δρόμο προς τη Formula 1 σε αρκετούς οδηγούς τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Γνωστός και με το παρατσούκλι «Ace» , ο νεαρός Φινλανδός ασχολείται με το καρτ από μικρή ηλικία, συμμετέχοντας σε εθνικά και διεθνή πρωταθλήματα, ενώ έχει αγωνιστεί στις διοργανώσεις Rotax και WSK, αντιμετωπίζοντας ορισμένους από τους καλύτερους οδηγούς της ηλικιακής του κατηγορίας.

Με την εμφανή εξέλιξή του, δεν άργησε να έρθει η πρώτη μεγάλη συμφωνία, με τη Red Bull Racing να επενδύει στον Ρόμπιν Ράικονεν από το 2027, κάτι το οποίο δεν προσφέρει εγγυημένη θέση μελλοντικά στη Formula 1, αλλά δίνει σημαντική τεχνική, αγωνιστική και οικονομική υποστήριξη.

Ο 11χρονος θα συνεχίσει την πορεία του στα καρτ, έχοντας πλήρη υποστήριξη από τη Red Bull και όταν κριθεί ότι ο πιτσιρικάς είναι έτοιμος, τότε θα γίνει η μετάβαση στο μονοθέσιο.

Welcome to the Red Bull family, Robin Räikkönen 🤝



One of the most promising young talents of his generation, the young Finn will become part of our driver development programme from 2027 🇫🇮#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/HVauYrDskw — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 9, 2026

Ο Τζίνο Ροσάτο και ο Γκουέν Λαγκρό

Τον Μάιο, η Red Bull ενέταξε στο δυναμικό της ως σύμβουλο τον Τζίνο Ροσάτο, μία από τις πλέον έμπειρες προσωπικότητες του paddock, ο οποίος έχει εργαστεί για σχεδόν τρεις δεκαετίες στη Ferrari και διατηρεί στενούς δεσμούς με αρκετά πρόσωπα της Formula 1.

Παράλληλα, πρόκειται και για καλό φίλο του Κίμι Ράικονεν και νονό του του Ρόμπιν, κάτι το οποίο δημιούργησε από νωρίς το… δέσιμο μεταξύ της οικογένειας και της Red Bull.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ότι ο Ροσάτο καθόρισε τη συμφωνία, όμως σίγουρα διευκόλυνε τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Αυτή δεν ήταν όμως η μόνη καθοριστική κίνηση της αυστριακής ομάδας, καθώς και ο Γκουέν Λαγκρό θα αναλάβει από το 2027 τη διεύθυνση του προγράμματος νέων οδηγών, ο οποίος προέρχεται από τη Mercedes, όπου είχε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη οδηγών όπως οι Τζορτζ Ράσελ, Εστεμπάν Οκόν και Κίμι Αντονέλι.

Έτσι, ο Ρόμπιν θα αρχίσει τη συνεργασία του με τη Red Bull την ίδια χρονιά κατά την οποία θα τεθεί σε εφαρμογή η νέα δομή του προγράμματος.

Τέλος, στις οδηγικές ικανότητες του 11χρονου και στην ωριμότητά του στάθηκε ο επικεφαλής της Red Bull, Λοράν Μεκίς, λέγοντας ότι: «Ο Ρόμπιν έχει ήδη δείξει εξαιρετικές ικανότητες στο καρτ. Η ταχύτητα, η αγωνιστική του αντίληψη και το φυσικό του ταλέντο τον έχουν καταστήσει έναν από τους πιο υποσχόμενους οδηγούς της ηλικιακής του κατηγορίας».