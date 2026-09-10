Επιστροφή στην Ευρώπη για τη Γιουνάιτεντ, αήττητη για 17 ματς στο ημίχρονο η Μπόντο Γκλιμτ

Τη Σαμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν υποδέχεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Για την ίδια διοργάνωση, η Μπάγερν, στην 33η συνεχή της παρουσία στην Ευρώπη, φιλοξενεί τη δευτεραθλήτρια Νορβηγίας Μπόντο Γκλιμτ.

Τουλάχιστον δύο γκολ είχαν οι 21/24 επίσημοι αγώνες της Γιουνάιτεντ ανεξαρτήτως διοργάνωσης.

Μετά από ένα έτος απουσίας, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας φτάσει ως τον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ στην τελευταία της παρουσία σε αυτές. Πέρσι κατετάγη 3η στην Πρέμιερ, εκεί όπου φέτος ξεκίνησε με ήττα από τη Χαλ (2-0), συνέχισε με νίκη 5-2 επί της Ίπσουιτς, για να μείνει την Κυριακή στο 2-2 με την Έβερτον στο Λίβερπουλ. Εκτός παραμένει ο επιθετικός Ντιαλό. Δεν προπονήθηκε χτες ο μπακ Σόου. Η Σαμπάχ κατέκτησε για 1η φορά στην ιστορία της τον τίτλο στο Αζερμπαϊτζάν και έφτασε ως τη League Phase αποκλείοντας κατά σειρά τις πρωταθλήτριες Ουαλίας, Φινλανδίας, Δανίας και Ισραήλ. Κοινό σημείο των 8 διεθνών αγώνων της το ότι σκόραρε σε όλους. Στο πρωτάθλημα έρχεται από δύο νίκες, 1-0 την Αράζ και 5-0 τη Ζίρα, επιτυχίες με τις οποίες έμεινε πρώτη στην κορυφή με 3 νίκες σε ισάριθμα ματς και 8-0 γκολ. Σκοράρει εδώ και 14 αναμετρήσεις και δεν αποκλείεται να παραβιάσει το τέρμα του Λάμενς, ο οποίος δέχτηκε από δύο γκολ σε κάθε μία από τις τρεις έως τώρα φετινές συμμετοχές του.

Τον Φεβρουάριο του 2025 ήταν η τελευταία φορά που δεν σκόραρε η Μπάγερν στο πρωτάθλημα, 0-0 με τη Λεβερκούζεν. Το ίδιο συνέβη 48 παιχνίδια μετά, το Σάββατο που μας πέρασε, στο Γκελζενκίρχεν απέναντι στη Σάλκε. Στους 3 επίσημους αγώνες που είχαν προηγηθεί για τη φετινή σεζόν είχε επιβληθεί με 3-1 της Ντόρτμουντ στο Σούπερ Καπ, με 5-1 της Στουτγάρδης στην πρεμιέρα της Μπουντεσλίγκα και με 4-1 της Όσναμπρικ στο Κύπελλο. Σταθερά απών ο επιθετικός Γκνάμπρι. Από τον Μάιο δεν έχει χάσει η Μπόντο Γκλιμτ, μετρώντας έκτοτε 14 νίκες και 4 ισοπαλίες. Βρήκε δίχτυα και στα 18 ματς. Βρίσκεται στην κορυφή της Eliteserien με 11 αγωνιστικές να απομένουν, τρεις βαθμούς πάνω από την πρωταθλήτρια Βίκινγκ, εμφανίζοντας την παραγωγικότερη επίθεση, 2,5 γκολ ανά ματς, και την καλύτερη άμυνα, 15 τέρματα σε 19 παιχνίδια.

Η Μπάγερν είναι λογικό φαβορί απέναντι στην Μπόντο Γκλιμτ η οποία όμως μέσα στο 2026 νίκησε Μάντσεστερ Σίτι, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ίντερ, Σπόρτινγκ, Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ και Ναϊμέγκεν για το Τσάμπιονς Λιγκ. Έχει να ηττηθεί, δε, εδώ και 17 ματς όσον αφορά το 1ο ημίχρονο. Σε πολύ υψηλή τιμή προσφέρεται το «Χ» του α’ μέρους.

910. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΣΑΜΠΑΧ 1&G 2,30

912. ΜΠΑΓΕΡΝ - ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ Χ Ημ. 5,00