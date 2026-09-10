European Athletics: Κορυφαίος αθλητής για τον Αύγουστο ο Μίλτος Τεντόγλου

O Μίλτος Τεντόγλου αναδείχτηκε πρώτος στην ψηφοφορία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στίβου (European Athletics) για το βραβείο του κορυφαίου αθλητή για τον Αύγουστο.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο και του Παρισιού στο άλμα εις μήκος είχε την πλειοψηφία στη σχετική ψηφοφορία, λόγω του χρυσού μεταλλίου που κατέκτησε με άλμα στα 8.44μ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο ήταν και το 4ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιό του στη διοργάνωση (2018 Βερολίνο, 2022 Μόναχο, 2024 Ρώμη και 2026 Μπέρμιγχαμ).

Ακολούθησαν πρωτιές στo Diamond League, ενώ στη Ζυρίχη «πέταξε» στα 8.45μ., επίδοση που αποτέλεσε και όριο πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027.

«Ελληνικό μεγαλείο» έγραψε στη σχετική ανάρτησή της για την ανάδειξη του Μίλτου Τεντόγλου σε κορυφαίο αθλητή για τον Αύγουστο η European Athletics.