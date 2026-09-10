Τι έλεγε ο Κοβάσεβιτς για τον Αλγκουαθίλ – Η σύγκριση με τον Μεντιλίμπαρ

Ο μέχρι πρότινος Sport Director του Ολυμπιακού, Ντάρκο Κοβάσεβιτς, γνωρίζει τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ από τα κοινά τους χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και έχει μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον νέο τεχνικό των «ερυθρόλευκων». Το «επαγγελματίας με δέκα», το «μεγάλος φίλος μου» και η ξεχωριστή σύγκριση που είχε κάνει με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το SDNA κάνει rewind...

Η εποχή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό ξεκίνησε και επισήμως, με τον Βάσκο τεχνικό να παίρνει τη σκυτάλη από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον «ερυθρόλευκο» πάγκο.

Η άφιξή του στον Πειραιά φέρνει συγχρόνως στην επιφάνεια μια ενδιαφέρουσα ιστορία που κρατά σχεδόν τρεις δεκαετίες και συνδέει τον Ιμανόλ με έναν άνθρωπο που έγραψε τη δική του ξεχωριστή διαδρομή στον Ολυμπιακό: τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Ο Σέρβος, ο οποίος προ ημερών αποχώρησε από τη θέση του αθλητικού διευθυντή των Πειραιωτών, δεν γνωρίζει απλώς τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού.

Υπήρξε συμπαίκτης του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, τον έζησε καθημερινά στα αποδυτήρια και πολλά χρόνια αργότερα, μίλησε επανειλημμένα και με ιδιαίτερα θερμά λόγια για εκείνον.

Το SDNA συγκέντρωσε όσα έχει δηλώσει κατά καιρούς ο Κοβάσεβιτς για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον ισπανικό Τύπο.

Δηλώσεις που ξεκινούν από τον χαρακτηρισμό «επαγγελματίας με δέκα», φτάνουν μέχρι το «μεγάλος φίλος μου» και αποκτούν ασφαλώς διαφορετική διάσταση τώρα που ο 55χρονος τεχνικός πιάνει δουλειά στον Ρέντη.

Συμπαίκτες για δύο σεζόν στη Ρεάλ Σοσιεδάδ

Η κοινή ποδοσφαιρική ιστορία των δύο ανδρών ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1996.

Ο Κοβάσεβιτς έφτασε τότε στο Σαν Σεμπαστιάν από τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ, ενώ ο Ιμανόλ βρισκόταν ήδη στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, έχοντας αναδειχθεί μέσα από τα τμήματα υποδομής του βασκικού συλλόγου.

Έτσι, οι δυο τους μοιράστηκαν τα ίδια αποδυτήρια για δύο αγωνιστικές περιόδους, το 1996-97 και το 1997-98.

Παρέμειναν συμπαίκτες μέχρι το καλοκαίρι του ΄98, σε μια εξαιρετική σεζόν για τους Βάσκους, οι οποίοι τερμάτισαν στην τρίτη θέση του ισπανικού πρωταθλήματος κι ενώ ο Κοβάσεβιτς ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στη La Liga με 17 τέρματα.

Για τον Ιμανόλ, αντίθετα, εκείνη έμελλε να είναι η τελευταία σεζόν της πρώτης θητείας του στη Σοσιεδάδ. Το καλοκαίρι του 1998 αποχώρησε και συνέχισε την καριέρα του στη Βιγιαρεάλ, με τον Κοβάσεβιτς να παραμένει στο «Σαν Σεμπαστιάν».

Οι ποδοσφαιρικοί δρόμοι τους χώρισαν, ωστόσο η σχέση που δημιουργήθηκε εκείνα τα δύο χρόνια, αποδείχθηκε πολύ πιο ανθεκτική στον χρόνο.

«Εξαιρετικός άνθρωπος, εργατικός και επαγγελματίας με δέκα»

Περισσότερες από δύο δεκαετίες αργότερα, στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, ο Κοβάσεβιτς παραχώρησε συνέντευξη στην «Mundo Deportivo».

Ο Ιμανόλ βρισκόταν πλέον στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Σοσιεδάδ και ο Ντάρκο ρωτήθηκε για τον παλιό του συμπαίκτη και το κατά πόσο μπορούσε να φανταστεί την εποχή που έπαιζαν μαζί ότι εκείνος θα γινόταν μια μέρα προπονητής.

Ο Κοβάσεβιτς εξέφρασε τη χαρά του για την πορεία του Ιμανόλ και σημείωσε ότι στην ομάδα φαινόταν ήδη το «χέρι» του προπονητή.

Όταν, όμως, η συζήτηση πέρασε στον άνθρωπο που είχε γνωρίσει στα αποδυτήρια, τα λόγια του έγιναν ακόμη πιο χαρακτηριστικά:

«Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Πολλές φορές σκέφτεσαι ότι κάποιος δεν πρόκειται ποτέ να γίνει προπονητής, αλλά με την πάροδο του χρόνου και όσο μεγαλώνεις, τα πράγματα αλλάζουν».

Και στη συνέχεια περιέγραψε τον Ιμανόλ που είχε ζήσει ως συμπαίκτη: «Πάντα ήταν εργατικός, επαγγελματίας με δέκα και ποτέ δεν παραπονιόταν».

Η σύγκριση με τον Μεντιλίμπαρ

Σχεδόν πέντε χρόνια αργότερα, στις 2 Ιουνίου 2024, ο Κοβάσεβιτς μίλησε εκ νέου στη «Mundo Deportivo».

Μάλιστα το τάιμινγκ εκείνης συνέντευξης παρουσιάζει πλέον ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Ο Ολυμπιακός είχε μόλις κατακτήσει το Conference League και ο Κοβάσεβιτς, ως τότε αθλητικός διευθυντής των «ερυθρόλευκων», μιλούσε από την Ελλάδα για τον ιστορικό ευρωπαϊκό θρίαμβο και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Κοβάσεβιτς αναφέρθηκε με εξαιρετικά λόγια για τον Μεντιλίμπαρ, εξηγώντας μεταξύ άλλων την ικανότητά του να βρίσκεται κοντά στους ποδοσφαιριστές και συγχρόνως να απαιτεί πολλά από εκείνους.

Κάπου εκεί ο δημοσιογράφος τού επισήμανε ότι η περιγραφή του για τον «Μέντι» θύμιζε αρκετά τον Ιμανόλ.

Και η απάντηση του Κοβάσεβιτς μοιάζει σήμερα σχεδόν... προφητική:

«Μπορεί. Τον Ιμανόλ τον γνωρίζω ως ποδοσφαιριστή, όχι ως προπονητή. Βλέποντας όμως τη Ρεάλ Σοσιεδάδ τώρα, ναι, μπορούν να μοιάζουν.

Ο Ίμα είναι επίσης πολύ καλός άνθρωπος. Στον Μέντι, όπως νομίζω και στον Ιμανόλ, αρέσουν τα απλά πράγματα. Του αρέσει να απαιτεί, να προπονεί δυνατά και να παίζει επιθετικά, χωρίς όμως να ξεχνά ποτέ την άμυνα. Είναι πολύ επίμονος».

Τον Ιούνιο του 2024, ο πρώην αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού εντόπιζε κοινά στοιχεία ανάμεσα στον προπονητή που μόλις είχε οδηγήσει τους Πειραιώτες στην κορυφή του Conference League και στον παλιό του συμπαίκτη από τη Σοσιεδάδ.

Δύο χρόνια αργότερα, ο δεύτερος είναι εκείνος που διαδέχεται τον πρώτο στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Στην ίδια συνέντευξη ο Κοβάσεβιτς αναφέρθηκε θετικά στη δουλειά του Ιμανόλ. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για τα μηνύματα που είχε δεχθεί μετά την κατάκτηση του Conference League, αποκάλυψε ότι μεταξύ εκείνων που του έστειλαν συγχαρητήρια ήταν και ο Αλγκουαθίλ.

«Ο Ιμανόλ είναι μεγάλος φίλος μου»

Η ακόμη πιο ξεκάθαρη αποτύπωση της προσωπικής σχέσης των δύο ανδρών, μόλις πέντε μήνες αργότερα.

Στις 2 Νοεμβρίου 2024, ο Κοβάσεβιτς παραχώρησε ακόμη μία συνέντευξη στη «Mundo Deportivo».

Ο Ντάρκο συνέχιζε στο πόστο του αθλητικού διευθυντή του Ολυμπιακού και εξακολουθούσε να παρακολουθεί στενά όσα συνέβαιναν στο «Σαν Σεμπαστιάν».

Όταν η κουβέντα έφτασε στον Ιμανόλ, ο Σέρβος αποκάλυψε με λίγες λέξεις το πραγματικό επίπεδο της σχέσης τους: «Ο Ιμανόλ είναι μεγάλος φίλος μου».

Ο Κοβάσεβιτς μίλησε συνολικά με ιδιαίτερα θερμά λόγια για το έργο του παλιού συμπαίκτη και φίλου του στη Σοσιεδάδ.

Χαρακτήρισε εντυπωσιακά όσα είχε καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια και στάθηκε στην ικανότητά του να παίρνει το καλύτερο από τους ποδοσφαιριστές του και ιδιαίτερα από τα παιδιά που προέρχονταν από την ακαδημία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κανείς δεν γνώριζε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ καλύτερα από τον Ιμανόλ, έναν άνθρωπο που είχε περάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του μέσα στον σύλλογο.

Και σε μια περίοδο κατά την οποία υπήρχε ήδη προβληματισμός λόγω της τότε πορείας της ομάδας, ο Κοβάσεβιτς πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του.

Κατά την άποψή του δεν υπήρχε κανείς που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Ιμανόλ.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα και σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι της ποδοσφαιρικής μοίρας.

Ο Κοβάσεβιτς ολοκλήρωσε προ ημερών τη θητεία του στο αθλητικό οργανόγραμμα του Ολυμπιακού, την ώρα που ο άνθρωπος με τον οποίο μοιράστηκε δύο σεζόν στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και τον οποίο χρόνια αργότερα αποκαλούσε «μεγάλο φίλο» του, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία των Πειραιωτών.