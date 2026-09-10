Κουβεντίδης: «Απαιτούμε από ΚΕΔ και ΕΠΟ να μας δείξουν ότι δεν αποδέχονται τέτοια λάθη»

Τοποθέτηση με αποδέκτες την ΚΕΔ και την ΕΠΟ από τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργο Κουβεντίδη, μετά την επίσκεψη των ανθρώπων του Δικεφάλου στο VAR Center.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα μέσα από το SDNA, το πλάνο στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα η παράβαση και το οποίο προβλήθηκε κανονικά από την τηλεοπτική μετάδοση, δεν υπήρχε στις διαθέσιμες λήψεις που εξετάστηκαν από τον VAR. Από την πλευρά της ΚΕΔ, πάντως, έγινε σαφές πως η συγκεκριμένη φάση συνιστά πέναλτι και κακώς δεν καταλογίστηκε, με τον Γιώργο Κουβεντίδη να κάνει λόγο για δικαίωση της θέσης του ΠΑΟΚ.

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ στάθηκε στην ανάγκη να υπάρξουν σαφείς αποδείξεις πως ΚΕΔ και ΕΠΟ δεν αποδέχονται τέτοιου είδους λάθη, προκειμένου να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία του πρωταθλήματος.

«Αυτό που διαπιστώσαμε σήμερα στη συνάντησή μας με την ηγεσία της ΚΕΔ είναι πως δικαιώθηκε απόλυτα η θέση μας. Και η ΚΕΔ αναγνωρίζει ότι πάρθηκε μια λάθος απόφαση κι αποδείχτηκε ότι ουσιαστικά δεν ελέχθηκε μια κρίσιμη φάση κι ένα εξώφθαλμο διαιτητικό λάθος εις βάρος του ΠΑΟΚ.

Απορούμε και σήμερα πως είναι αποδεκτά τέτοια λάθη.

Απορούμε πως η διαιτητική ομάδα δεν πήρε το χρόνο να ελέγξει αυτή τη φάση και γιατι δεν επέλεξε τα κατάλληλα πλάνα, που ήταν διαθέσιμα και όλοι μας είδαμε στην τηλεόραση, για να διαπιστώσει το μεγάλο λάθος.

Σαν ΠΑΕ ΠΑΟΚ δείχνουμε πάντα κατανόηση και καλή διάθεση και αποδεχόμαστε τα ανθρώπινα λάθη.

Μας είναι όμως δύσκολο να αποδεχτούμε τέτοιου είδους λάθη και απαιτούμε από την ΚΕΔ και την ΕΠΟ να μας δείξουν ότι ως υπερκείμενες αρχές, ούτε αυτές τα αποδέχονται, αν θέλουμε να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία του πρωταθλήματος»