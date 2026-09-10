Το πλάνο που δεν είδε ποτέ ο VARίστας - Οι διάλογοι μετά την επίσκεψη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Τι προκύπτει από τη σημερινή επίσκεψη των εκπροσώπων του ΠΑΟΚ στο VAR Center - Τι διεμηνύθη στη συνάντηση.

Στο VAR Center βρέθηκαν σήμερα εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ για την επίμαχη φάση του πέναλτι του Φαν Ντρόνγκελεν στον Εντιαγέ, ζητώντας τον διάλογο που καταγράφηκε μεταξύ του διαιτητή και του VAR.

Στους ανθρώπους του Δικεφάλου μεταφέρθηκε από την ΚΕΔ πως, μετά την εξέταση της φάσης, η παράβαση συνιστά πέναλτι και κακώς δεν καταλογίστηκε.

«Εννοείται πως είναι πέναλτι και έπρεπε να δοθεί!», ήταν χαρακτηριστικά η τοποθέτηση από επίσημα χείλη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει ο διάλογος που καταγράφηκε μεταξύ του VAR και του Γερμανού διαιτητή, Φέλιξ Τσβάιερ.

Συγκεκριμένα, ο VAR αναφέρει προς τον διαιτητή: «Ο επιθετικός παίζει τη μπάλα, αλλά δεν υπάρχει φάουλ. Άρα είναι άουτ. Check completed, άουτ, όχι κόρνερ».

Το συγκεκριμένο σημείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς, όπως θυμούνται όλοι, ο Τσβάιερ καταλόγισε κόρνερ και όχι άουτ, παρά την ενημέρωση που έλαβε από το VAR.

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν κατά τη σημερινή επίσκεψη στο VAR Center, προκαλεί το γεγονός ότι το πλάνο στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα η παράβαση και το οποίο προβλήθηκε κανονικά από την τηλεοπτική μετάδοση, δεν υπήρχε στις διαθέσιμες λήψεις που εξετάστηκαν από τον VAR.

Με άλλα λόγια, το συγκεκριμένο πλάνο υπήρχε στο ριπλέι της τηλεοπτικής μετάδοσης και ήταν διαθέσιμο προς το τηλεοπτικό κοινό, ωστόσο δεν είχε ληφθεί υπόψη στη διαδικασία του VAR.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ εκφράστηκε έντονος προβληματισμός για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη φάση ουσιαστικά «ξεπετάχτηκε» κατά τη διαδικασία του ελέγχου, χωρίς να εξεταστεί το πλάνο που θα μπορούσε να δώσει ξεκάθαρη εικόνα για την παράβαση.

Μάλιστα, οι άνθρωποι του Δικεφάλου έκαναν λόγο για μια αδιανόητη κατάσταση, από τη στιγμή που η συγκεκριμένη εικόνα υπήρχε στη μετάδοση και ήταν ορατή στο τηλεοπτικό κοινό, αλλά όχι σε εκείνους που είχαν την ευθύνη του ελέγχου της φάσης...