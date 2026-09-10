«Διακαής πόθος του προέδρου της Λάτσιο ο Ικάρντι - Εξετάζει τον Αργεντίνο και η Έβερτον»

Για την απόκτηση του Μάουρο Ικάρντι φέρονται να ενδιαφέρονται τόσο η Λάτσιο όσο και η Έβερτον, σύμφωνα με διάφορα ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός φέρεται να διαπραγματεύεται με τον Μοάουρο Ικάρντι για μια πιθανή μεταγραφή, ωστόσο φαίνεται πως δεν... παίζει μόνος του.

Αρχικά, ρεπορτάζ από την Ιταλία αναφέρουν πως ο 33χρονος είναι διακαής πόθος του προέδρου της Λάτσιο και θα ήθελε να τον πάρει στην ομάδα της Ρώμης. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι πως ο Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος είναι στην τεχνική ηγεσία των Λατσιάλι, δεν έχει την καλύτερη άποψη και φέρεται να θέλει άλλου τύπου επιθετικό στο club.

Παράλληλα, δημοσιεύματα από το Νησί παρουσιάζουν τον Ικάρντι ως έναν υποψήφιο στόχο της Έβερτον. Συγκεκριμένα, οι Άγγλοι φέρονται να ψάχνουν ενίσχυση στην επίθεση και από την στιγμή που ο πρώην φορ της Γαλατά παραμένει χωρίς ομάδα, αποτελεί ένας από τους υποψήφιους στόχους της ομάδας.

⚽Il mercato della #Lazio non è chiuso: ecco tutte le opzioni https://t.co/CnFZdK9HIk — Corriere dello Sport (@CorSport) September 10, 2026