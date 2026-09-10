Αστέρας Aktor και Άρης "κόλλησαν " στο 1-1 στην Τρίπολη και μοιράστηκαν από έναν βαθμό στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Τα γκολ οι Μακέντα (60') και Μορόν (68')

Το παιχνίδι είχε αρκετά λάθη για τις δύο ομάδες, με τον Αστέρα να μπαίνει ορεξάτος από νωρίς. Οι γηπεδούχοι δεν φοβήθηκαν τους παίκτες του Γρηγορίου και θέλησαν να τους περιορίσουν πιέζοντας ψηλά, ψάχνοντας τα γνωστά κενά του Άρη στην άμυνα.

Στο 13ο λεπτό ο Έντερ βρήκε δίχτυα με κεφαλιά μέσα από την περιοχή, όμως ο Video assistant ref. είχε αντίθετη άποψη, καθώς ο παίκτης των Αρκάδων ήταν ξεχασμένος σε θέση οφσάιντ. Το τέρμα ακυρώθηκε και το 0-0 παρέμεινε.

Οι κιτρινόμαυροι της Θεσσαλονίκης απάντησαν με μεγάλη ευκαιρία από τον Παλάσιος στο 36', όταν ο δεξιός εξτρέμ βρήκε χώρο μέσα στην περιοχή και δοκίμασε ένα σουτ, με την μπάλα να καταλήγει άουτ.

Το πρώτο μέρος κύλησε δίχως περαιτέρω συγκινήσεις, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το γκολ.

Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που πήραν το προβάδισμα και έβαλαν φωτιά στο ματς. Στο 60' ο Έντερ έκανε την σέντρα και ο Μακέντα νίκησε στην μονομαχία τον Σούταλο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, για το 1-0.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου χρειάστηκε να ρίξει στο ματς τα βασικά του όπλα για να διεκδικήσει και η ομάδα του κάποιο γκολ, το οποίο ήρθε με την "αλλαγή", καθώς ο Λορέν Μορόν χρειάστηκε μόλις μία επαφή για να ισοφαρίσει, 8 λεπτά αργότερα.

Ο Έντερ έκανε την σέντρα και ο Μακέντα νίκησε στην μονομαχία τον Σούταλο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μετά από κάθετη του Κουαμέ.

Στο 87 ο Γκαρέ κάνει επαφή με την μπάλα μέσα στην περιοχή, με τον αμυντικό να κάνει την προβολή, με τους κιτρινόμαυρους να διαμαρτύρονται για πέναλτι και στη συνέχεια της φάσης τον Αστέρα να σκοράρει, όμως Ρικαρντίνιο υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ. Το 1-1 παρέμεινε, γκολ δεν μέτρησε και πέναλτι δεν υπήρξε, με το παιχνίδι να συνεχίζεται.

To φινάλε του αγώνα βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1 και με πικρή επίγευση. Από την μία ο Άρης απώλεσε σημαντικούς βαθμούς, από την άλλη ο Αστέρας πίστεεψε στη νίκη και ίσως να την άξιζε βάσει απειλής στο αντίπαλο μισό.

Αστέρας Aktor (Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Σίλβα, Μέντες, Μπουζούκης, Έντερ, Παπακανέλλος, Κιμπιόκα, Μακέντα.

Άρης (Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Σούταλο, Ματάρ, Χαρούπας, Ράτσιτς, Βοριαζίδης, Γκαρθία, Παλάσιος, Κουαμέ, Μιρ.