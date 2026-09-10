Παναθηναϊκός – Κηφισιά Κανάλι: Που θα το δείτε live

Δείτε παρακάτω το κανάλι μετάδοσης του αγώνα Παναθηναϊκός – Κηφισιά.
Πού θα δω το Παναθηναϊκός – Κηφισιά και τι ώρα;
Η εξ αναβολής αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά θα διεξαχθεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 21:15.
Δείτε το Παναθηναϊκός – Κηφισιά Κανάλι!
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