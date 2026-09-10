Στη Ρουμανία για δύο φιλικά τεστ ο Ηρακλής

Στη Ρουμανία θα βρίσκεται από σήμερα (10/9) η αποστολή του Ηρακλή, προκειμένου να συμμετάσχει στο τουρνουά “Boromir Autumn Cup”, το οποίο διοργανώνει από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου η Βαλτσέα 1924.

Πρώτος αντίπαλος των “κυανόλευκων” είναι την Παρασκευή (11/9, 19:30) η οικοδέσποινα ρουμανική ομάδα, ενώ το Σάββατο (12/09, 19:00), στο δεύτερο παιχνίδι του τουρνουά θα αντιμετωπίσουν την Μπόρατς Τσάτσακ.

Η ομάδα αναμένεται να προπονηθεί αύριο (11/09) το πρωί στη “Sala Traian”, το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση.

Στην αποστολή του Ηρακλή συμμετέχουν οι εξής καλαθοσφαιριστές: Λεκιού, Κουκ, Μέλβιν, Στάιλς, Χόρκλερ, Ντιαρά, Χάτσον, Σλαφτσάκης, Σίλας, Αρνόκουρος, Μαστρογιαννόπουλος, Σταυρακόπουλος.

H αποστολή του Ηρακλή θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (13/09) το βράδυ.