Στη Ρουμανία για δύο φιλικά τεστ ο Ηρακλής

Πρώτος αντίπαλος των “κυανόλευκων” είναι την Παρασκευή (11/9, 19:30) η οικοδέσποινα ρουμανική ομάδα, ενώ το Σάββατο (12/09, 19:00), στο δεύτερο παιχνίδι του τουρνουά θα αντιμετωπίσουν την Μπόρατς Τσάτσακ.
Η ομάδα αναμένεται να προπονηθεί αύριο (11/09) το πρωί στη “Sala Traian”, το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση.
Στην αποστολή του Ηρακλή συμμετέχουν οι εξής καλαθοσφαιριστές: Λεκιού, Κουκ, Μέλβιν, Στάιλς, Χόρκλερ, Ντιαρά, Χάτσον, Σλαφτσάκης, Σίλας, Αρνόκουρος, Μαστρογιαννόπουλος, Σταυρακόπουλος.
H αποστολή του Ηρακλή θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (13/09) το βράδυ.