Γρηγορίου: «Υπάρχει πέναλτι στη φάση του Γκαρέ»

Η τοποθέτηση του Μιχάλη Γρηγορίου, μετά την ισοπαλία στην Τρίπολη, απέναντι στον Αστέρα

Όλα όσα ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός στις δηλώσεις του μετά την λήξη της αναμέτρησης απέναντι στον Αστέρα Aktor.

Αναλυτικά:

«Ηρθαμε να παίξουμε κόντρα σε μία ομάδα που δεν είχε και αυτή καλά αποτελέσματα. Ξέραμε ότι ήθελαν να βγάλουν αντίδραση. Είχαμε να διαχειριστούμε και το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ, οπότε προτιμήσαμε να πάμε σε αρκετές αλλαγές και να μείνουν κάποια παιδιά πίσω.

Εννοείται ότι θέλαμε τη νίκη. Παρόλα αυτά έγινε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Αυτό που είδα από τον πάγκο είναι ότι υπάρχει πέναλτι στη φάση του Γκαρέ. Παρόλα αυτά είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Θέλαμε τους τρεις βαθμούς, κρατάμε τον έναν και συνεχίζουμε για να προκριθούμε. Μπροστά μας έχουμε τον ΠΑΟΚ σε λίγα 24ωρα και το μυαλό μας ήδη βρίσκεται εκεί. Να ευχηθώ ό,τι το καλύτερον στον Αστέρα».

Για τους Χαρούπα και Μιρ:

«Ήταν εξαιρετική η εμφάνισή του Χαρούπα. Οσον αφορά τον Μιρ ως αριστερό εξτρέμ, αυτή είναι η θέση για την οποία ήρθε. Σε συζητήσεις που είχαμε, τόνισε ότι μπορεί να δώσει τον καλύτερο εαυτό του. Οταν ένα τέτοιο παιδί με τέτοιες παραστάσεις στο λέει αυτό, εννοείται ότι θα πρέπει να τον αξιοποιήσω εκεί. Μου είπε να τον αξιοποιήσω εκεί και μου είπε ότι έχει πολλά ματς εκεί. Τον έχω δει και εγώ. Μην σας ξενίζει. Από εκεί και πέρα, είναι και σαν δεύτερος επιθετικός για μένα».

Για τον Μορόν:

«Πάντα είμαι ειλικρινής όταν μιλάω. Ο Λορέν τις τελευταίες 10-15 κάνει μία διαφορετική προσπάθεια στην προπόνηση. Για αυτό και αρχίζει να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Θέλω να αυξήσει τον χρόνο του μέσα από τις εντάσεις που θέλουμε. Η αξία τους είναι αδιαμφισβήτητη. Γενικά είμαι αισιόδοξος ότι θα ξαναβρει αυτό που έχει και όλοι γνωρίζουμε. Θέλουμε να το βρει πολύ σύντομα. Έχει και αυτός διάθεση να το κάνει αυτό».

Για τον Τιάμ: «Για τον Ματάρ, νομίζω ότι είχα εκφραστεί εκτός μικροφώνου. Έχουμε ένα παιδί 18 χρονών αλλά το πρόβλημα είναι ότι πιάνει θέση ξένου. Για να χρησιμοποιήσουμε τον Ματάρ, ένας ξένος πρέπει να μείνει εκτός. Ο σημαντικότερος λόγος που δεν έχει παίξει ήταν λόγω τραυματισμού. Σε ένα φιλικό υπέστη σύνδεσμο γονάτου και έμεινε πάνω από μήνα εκτός. Τον ξέρουμε. Είναι ένα παιδί που στα επόμενα χρόνια θα κάνει σπουδαία καριέρα.

Για την τελευταία μεταγραφική κίνηση με Σούταρ:

"Ο Σούταρ έχει παραστάσεις. Δεν το συζητάω, εννοείται χρειαζόμασταν στόπερ. Με δύο στόπερ ως τον Ιανουάριο ήταν δύσκολο. Σε συζήτηση που είχα αυτή την εβδομάδα με τη διοίκηση, είπαμε ότι πρέπει να αποκτηθεί άμεσα στόπερ και έγινε πράξη».