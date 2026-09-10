Η Γαλλία δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στην Κίνα (90-61) και πήρε με άνεση την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Η Γαλλία προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, επικρατώντας εμφατικά της Κίνας με 90-61 στην Berlin Arena. Οι «Les Bleues» βρέθηκαν μπροστά για σχεδόν 36 λεπτάκαι, αφού πήραν τον έλεγχο στα τελευταία λεπτά της πρώτης περιόδου, δεν κοίταξαν ξανά πίσω.

Το καθοριστικό σημείο ήρθε 2:37 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Η Γαλλία έτρεξε στη συνέχεια ένα επιμέρους σκορ 16-6, ευστοχώντας σε τέσσερα τρίποντα και υποπίπτοντας μόλις σε ένα λάθος. Έτσι ξέφυγε με 34-23 και έκλεισε το ημίχρονο στο 48-31.

Η οριστική κατάρρευση της Κίνας σημειώθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο. Με ένα σερί 11-0, η Γαλλία μετέτρεψε το 57-41 σε 68-41, με τη Ζοανές να σημειώνει έξι πόντους χωρίς να αστοχήσει. Η διαφορά έφθασε δύο φορές στους 31 πόντους στην τελευταία περίοδο, πριν διαμορφωθεί το τελικό +29.

Η Ζανέλ Σαλαούν ηγήθηκε της Γαλλίας με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, χωρίς κανένα λάθος. Η Ζοανές πρόσθεσε 15 πόντους και 7 ασίστ, η Γκάμπι Γουίλιαμς 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ενώ η Λεϊλά Λακάν είχε 12 πόντους και 3 ασίστ σε μόλις 17 λεπτά. Για την Κίνα, η Χαν Σου ξεχώρισε με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 31-48, 48-70, 61-90

Τα στατιστικά του αγώνα.