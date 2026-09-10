Στην Κύπρο ο Ολυμπιακός - Υπέγραψε αυτόγραφα η αποστολή (pic)

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον στην Κύπρο. Οι «ερυθρόλευκοι» συμμετέχουν στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» και θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα (11/9) και την Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/9).
Η ΚΑΕ δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από την άφιξη της ομάδας, με τους παίκτες να μοιράζουν αυτόγραφα.
Θυμίζουμε πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς υποβλήθηκε σε επέμβαση και δεν ακολούθησε την αποστολή.
Δείτε την ανάρτηση:
Hey, Cyprus! 🇨🇾#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/aROU0aR16O— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 10, 2026