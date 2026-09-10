Στην Κύπρο ο Ολυμπιακός - Υπέγραψε αυτόγραφα η αποστολή (pic)

Η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε στην Κύπρο, με τους «ερυθρόλευκους» να μοιράζουν αυτόγραφα και… χαμόγελα.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον στην Κύπρο. Οι «ερυθρόλευκοι» συμμετέχουν στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» και θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα (11/9) και την Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/9).

Η ΚΑΕ δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από την άφιξη της ομάδας, με τους παίκτες να μοιράζουν αυτόγραφα.

Θυμίζουμε πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς υποβλήθηκε σε επέμβαση και δεν ακολούθησε την αποστολή.

Δείτε την ανάρτηση: