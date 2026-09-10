Προγνωστικά Παναθηναϊκός – Κηφισιά: Έδρα αλλά και γκολ στο 2.40

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά στοιχήματος για τον αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική στα προγνωστικά Super League.

Ανάλυση Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν. Μετά την πρόκριση στη League Phase του Conference League απέναντι στη Χράντεκ Κράλοβε, οι «πράσινοι» έχουν πετύχει το απόλυτο στις υποχρεώσεις τους για το πρωτάθλημα.

Ανάλυση Κηφισιά

Η Κηφισιά αδίκησε τον εαυτό της στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0. Η ομάδα των βορείων προαστίων δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, αλλά πλήρωσε την αναποτελεσματικότητά της στην τελική προσπάθεια.

Δείτε τα προγνωστικά Παναθηναϊκός – Κηφισιά!

Επισκεφθείτε καθημερινά το Outsidersbet.gr και αποκτήστε ολοκληρωμένη εικόνα για όσα συμβαίνουν στον κόσμο του στοιχήματος. Δείτε προγνωστικά από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις, αναλύσεις αγώνων, ειδικά στοιχήματα, νέες προσφορές* και αναλυτικούς οδηγούς για όλες τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ