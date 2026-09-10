Κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας βόλεϊ του ΠΑΟΚ

Σε κυκλοφορία διατίθενται την Παρασκευή 11/9) τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δικεφάλου:

«Νέα εποχή, υψηλοί στόχοι και ο κόσμος στο πλευρό της ομάδας!

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα αγωνιστική σεζόν 2026-2027 ξεκινά και το ΤΑΑ ΠΑΟΚ καλεί τον κόσμο του Δικεφάλου να γίνει μέρος της νέας προσπάθειας.

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027 θα ξεκινήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στις 14:00, με την αγορά τους να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ticketmaster.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας:

WHITE: 50€

BLACK: 80€

VIP: 150€

VIP COURT: 250€

VIP LOUNGE: 500€

Η νέα εποχή του ΤΑΑ ΠΑΟΚ έρχεται με υψηλές φιλοδοξίες και μεγάλους στόχους, με την παρουσία και τη στήριξη του κόσμου να αποτελεί βασικό συστατικό της προσπάθειας.

Μαζί στη νέα εποχή. Μαζί για τις μεγάλες στιγμές!»