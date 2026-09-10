Τα «κλικς» από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού (pics)

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από την προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν. Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους το τουρνουά της Ρόδου, ενώ μετά ακολουθεί και το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται ήδη στην Ρόδο για το τουρνουά στο οποίο συμμετέχουν ΑΕΚ και Σπαρτάκ, ενώ σημειώνεται πως την αποστολή ακολούθησε και ο Ματίας Λεσόρ.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε στα social media μερικές φωτογραφίες από την προετοιμασία της ομάδας, με την φωτογραφία του Μάικ Μπατίστ με το τριφύλλι στο στήθος να ξεχωρίζει.

Δείτε την ανάρτηση: