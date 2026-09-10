Στην Ρόδο για το τουρνουά με Λεσόρ ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην Ρόδο για το τουρνουά, με τον Ματίας Λεσόρ να ακολουθεί κανονικά την αποστολή.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συμμετέχει στο 2nd International Tournament Rhodes 2026 και η «πράσινη» αποστολή βρίσκεται στην Ρόδο από το βράδυ της Πέμπτης (10/9).

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει στη διάθεσή του στις αναμετρήσεις με ΑΕΚ και Σπαρτάκ και τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ακολούθησε κανονικά την αποστολή και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Αντιθέτως, στην Αθήνα έμεινε ο Κώστας Σλούκας, ενώ δεν υπολογίζονται και οι τραυματίες Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Μουσταφά Φαλ και Γιάννης Κουζέλογλου.