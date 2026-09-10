Οι πρωταθλητές Ουκρανίας έμειναν όρθιοι στην έδρα της Αϊντχόφεν (1-1) και έδειξαν ότι θα αποτελέσουν σκληρό καρύδι για όλους σε αυτό το Champions League.

Σίγουρα δεν έχει την ποιότητα παλιών εκδόσεων της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ωστόσο, έχει την ίδια συνταγή. Στην αρχική ενδεκάδα ξεκίνησαν 6 Βραζιλιάνοι και στην αποστολή ήταν συνολικά 10.

Στο πρόσωπο του Αρντά Τουράν έχει έναν προπονητή μαχητή και στο γήπεδο, μία ομάδα που καταθέτει ό,τι έχει σε όλο το παιχνίδι.

Το σημαντικό από το παιχνίδι του Φίλιπς Στάντιον δεν είναι τόσο το 1-1 απέναντι στην PSV, αλλά ο τρόπος που αυτό ήρθε. Οι Ουκρανοί αφόπλισαν εντελώς μία ομάδα που έχει σκοράρει 18 γκολ στα πρώτα 5 παιχνίδια της Eredivisie και έδειξαν ενόψει του αγώνα της 2ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ ότι ξέρουν να αμύνονται καλά.

Σε ένα σβηστό πρώτο μέρος, το γκολ του Μεντόσα στις καθυστερήσεις έφερε το 0-1, όμως το προβάδισμα δεν κράτησε για πολύ.

Ένα ωραίο διαγώνιο σουτ του Ντεστ (48’) έφερε την άμεση ισοφάριση για την Αϊντχόφεν, που όμως δεν κατάφερε κάτι περισσότερο.

Οι Ουκρανοί κράτησαν μάλλον με άνεση το 1-1 και έδειξαν ότι σε αυτή τη League phase θα πουλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι τους…