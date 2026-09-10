Ο Χάμες Ροντρίγκες αποφάσισε την μεγάλη επιστροφή!

Μετά από μία τεράστια καριέρα στην Ευρώπη, η απόδοση του Χάμες Ροντρίγκες έχει πέσει και μετά την παρουσία του στις Ηνωμένες Πολιτείες και το MLS αποφάσισε να επιστρέψει σπιτι του.
Συγκεκριμένα, ο 35χρονος μεσοεπιθετικός αφήνει την Μινεσότα και επιστρέφει στην Κολομβία για λογαριασμό της Ατλέτικο Νασιονάλ, με την οποία έχει συμφωνήσει προφορικά σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.
Έτσι, ο πρώην άσος του Ολυμπιακού θα αγωνιστεί ξανά στην πατρίδα του για πρώτη φορά μετά το 2008 όταν και είχε αποχωρήσει από την Ενβιγκάδο για να ενταχθεί στην αργεντίνικη Μπάνφιλντ.
🚨🟢⚪️ James Rodriguez has reached a verbal agreement to join Atletico Nacional, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2026
Deal in place with formal steps to follow as Colombian side hope to confirm the return to the country in the next days.
James, set for the comeback - follows @PSierraR. pic.twitter.com/PCynjKZ7sj