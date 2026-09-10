Ο Χάμες Ροντρίγκες αποφάσισε την μεγάλη επιστροφή!

Την απόφαση να επιστρέψει στην Κολομβία για λογαριασμό της Ατλέτικο Νασιονάλ πήρε ο Χάμες Ροντρίγκες.

Μετά από μία τεράστια καριέρα στην Ευρώπη, η απόδοση του Χάμες Ροντρίγκες έχει πέσει και μετά την παρουσία του στις Ηνωμένες Πολιτείες και το MLS αποφάσισε να επιστρέψει σπιτι του.

Συγκεκριμένα, ο 35χρονος μεσοεπιθετικός αφήνει την Μινεσότα και επιστρέφει στην Κολομβία για λογαριασμό της Ατλέτικο Νασιονάλ, με την οποία έχει συμφωνήσει προφορικά σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Έτσι, ο πρώην άσος του Ολυμπιακού θα αγωνιστεί ξανά στην πατρίδα του για πρώτη φορά μετά το 2008 όταν και είχε αποχωρήσει από την Ενβιγκάδο για να ενταχθεί στην αργεντίνικη Μπάνφιλντ.