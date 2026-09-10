«Να κάνει το βήμα παραπάνω ο Πανερυθραϊκός - Στόχος η άνοδος στην Stoiximan GBL»

Η συνέντευξη Τύπου του Πανερυθραϊκού πραγματοποιήθηκε με τους πάντες να κάνουν ξεκάθαρο τον στόχο της ομάδας: την άνοδο στην Stoiximan GBL.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

Με την παρουσία του Δημάρχου, Βασίλη Ξυπολυτά, του προέδρου, Δημήτρη Τσικόπουλου, του προπονητή της ανδρικής ομάδας, Δημήτρη Χουχουλή, στελεχών που έχουν στηρίξει διαχρονικά το σύλλογο, όπως ο Μιχάλης Χατζόπουλος και ο Διονύσης Κατσιώτης, καθώς και εκπροσώπων του Τύπου, ο Πανερυθραϊκός πραγματοποίησε, στην αίθουσα «Σταύρος Βόλκος» του Δημαρχείου Κηφισιάς, την επίσημη συνέντευξη Τύπου για τη σεζόν 2026-2027, που θα τον βρει στην Elite League.

Ο Δημήτρης Τσικόπουλος θέλησε να επικοινωνήσει με το δικό του τρόπο, το μήνυμα για τον επαναπροσδιορισμό των στόχων του Πανερυθραϊκού, δίνοντας το δικό του σύνθημα για να κάνει ο σύλλογος το βήμα παραπάνω, ενώ ο Δημήτρης Χουχουλής εξήγησε από τη δική του πλευρά, το αγωνιστικό κομμάτι της υλοποίησης αυτής της νέας προοπτικής. Ο Δήμαρχος Κηφισιάς απηύθυνε το δικό του χαιρετισμό και παρέλαβε ένα ιδιαίτερο δώρο από τα χέρια του προέδρου του Πανερυθραϊκού, δηλώνοντας τη στήριξή του στην προσπάθεια της ομάδας μας να εκπληρώσει τα όνειρά της.

Κάπως έτσι, και με την παρουσία των εκπροσώπων του Τύπου, που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και πραγματοποίησαν σειρά από ενδιαφέρουσες ερωτήσεις προς τους παρευρισκόμενους στο πάνελ, έγινε η αρχή για την ομάδα μας, με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας να πλησιάζουν.

Αναλυτικά, όσα δήλωσαν:

Δημήτρης Τσικόπουλος: «Προτού ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Κηφισιάς, που μας παραχώρησε την αίθουσα, όπως και την ομάδα, που οργάνωσε όλη αυτή την εκδήλωση. Είναι μια σημαντική ημέρα αυτή για εμάς, γιατί θέλουμε να μοιραστούμε κάποια σημαντικά νέα, ωστόσο πρώτα να υπενθυμίσω ποιο ήταν το όραμά μας πριν από οκτώ περίπου χρόνια.

Ο Πανερυθραϊκός υπήρχε και, όταν ξεκίνησα στην ομάδα, θέλαμε να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα και να δημιουργήσουμε ένα σύλλογο, μια Ακαδημία που θα δημιουργούσε αθλητές, οι οποίοι θα τροφοδοτούσαν το ελληνικό σύστημα και όχι μόνο, σε επαγγελματικές και εθνικές κατηγορίες. Οι στόχοι του προγράμματός μας ήταν στις παιδικές ηλικίες να μαθαίνουμε μπάσκετ σε όλα τα παιδιά με έναν σωστό τρόπο παιδαγωγικά, ενώ όσο θα μεγάλωναν, θα μπορούσαν να ακολουθήσουν μια πορεία πρωταθλητισμού. Στόχος μας πάντοτε ήταν, για όσα παιδιά βρίσκονταν μαζί μας και επιθυμούσαν να συνεχίσουν το μπάσκετ, να πηγαίνουν σε άλλες ομάδες της GBL, του εξωτερικού ή των εθνικών κατηγοριών. Κάνοντας έναν απολογισμό και φτάνοντας σε αυτή τη σεζόν, μπορώ να πω ότι πολλοί από τους στόχους υλοποιήθηκαν. Ξεκινώντας από την ανδρική ομάδα, έχει εδραιωθεί στην Elite League για 12 χρόνια και με πολύ καλές πορείες, φτάνοντας πριν από τρία χρόνια 40 λεπτά από τη μεγάλη κατηγορία. Η εφηβική και η παιδική μας ομάδα έχουν επίσης εδραιωθεί στο υψηλότερο επίπεδο της ηλικιακής τους κατηγορίας, με τους Εφήβους δε να φτάνουν ένα καλάθι μακριά από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Οι μικρότερες ομάδες έχουν επίσης διακριθεί κι έχουμε τόσα παιδιά, που αναγκαζόμαστε κάθε χρόνο να απορρίπτουμε περιπτώσεις, καθώς δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μεγαλύτερους αριθμούς στην Ακαδημία. Τα χρόνια αυτά, επίσης, δημιουργήσαμε ομάδα Νέων από παιδιά, που έχουν ολοκληρώσει την πορεία τους στην Ακαδημία, ορισμένα από αυτά ξεκινώντας σε πολύ μικρές ηλικίες, φτάνοντας έως τη Β’ ΕΣΚΑ Ανδρών με δύο σερί ανόδους. Συμπεριληπτικά, έχουμε μια σταθερή βάση 320 παιδιών που υποστηρίζουμε και, με τις αντίστοιχες υποδομές, θα είχαμε ένα μεγαλύτερο αριθμό.

Στο σήμερα, πια, ήρθαμε να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας. Στις νεαρές ηλικίες και έως το εφηβικό δεν αλλάζει κάτι, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε χρόνο, χρήμα και προσπάθεια, ώστε να φτιάξουμε επόμενες γενιές αθλητών που θα τροφοδοτούν όλο το σύστημα. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, όμως, βάζουμε στόχο την άνοδο της ανδρικής ομάδας στην GBL. Τις προηγούμενες χρονιές, δεν ήταν ο αυτοσκοπός μας και είχαμε πει, ότι αν προέκυπτε, μπορεί να το υποστηρίζαμε. Θέλουμε, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, να επιβραβεύσουμε όλη την προσπάθεια αυτών των χρόνων από όλους τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια. Θα επιχειρήσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το εγχείρημα, που κοστίζει σε κόπο, χρήματα, προσπάθεια και επένδυση ψυχής, για να το πετύχουμε, ελπίζοντας ότι στο τέλος της χρονιάς θα έχουμε καταφέρει κάτι. Ενας δεύτερος στόχος, επίσης, είναι η άνοδος της ομάδας Νέων στην Α’ ΕΣΚΑ Ανδρών, καθώς θέλουμε να τροφοδοτούμε το σύστημα αθλητές και, για να το πετύχουμε, μετά το εφηβικό πρέπει να έχουμε μια δική μας ομάδα, για να στείλουμε παιδιά που δεν είναι έτοιμα ακόμη να υποστηρίξουν τις μεγαλύτερες κατηγορίες. Αυτό ήθελα, βασικά, να μοιραστώ μαζί σας, ο κόουτς Χουχουλής θα επικεντρωθεί στο αγωνιστικό κομμάτι.

Θέλω να μοιραστώ και κάτι ακόμη. Εμείς θέλαμε πάντοτε πρόσβαση σε γήπεδα, και δυστυχώς όσα υπάρχουν στο Δήμο μας και στα περισσότερα στην Ελλάδα, δεν αρκούν να υποστηρίξουν τον αθλητισμό, και δη το μπάσκετ. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια με την προηγούμενη δημοτική αρχή να δημιουργηθεί ένα γήπεδο μπάσκετ, για πολλούς λόγους δεν το είχαμε καταφέρει. Γίνονται μερικές προσπάθειες από τον νέο Δήμαρχο, ώστε τουλάχιστον να προπονούμαστε και το μήνυμα που θέλω να περάσω, είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερες εγκαταστάσεις ανεξαρτήτως στόχων».

Για τις επενδύσεις στο ελληνικό μπάσκετ που αναγκάζουν το να υπάρξει εμπιστοσύνη στους Ελληνες αθλητές: «Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Είναι γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε έναν πληθωρισμό, ένα φαινόμενα που σχετίζεται γενικά με τον αθλητισμό και όχι μόνο με το μπάσκετ, και δεν ξέρω αν είμαστε ακόμη έτοιμοι να βγάλουμε φυτώρια παικτών, που θα δημιουργήσουν υπεραξίες. Αυτό που κάνουμε εμείς και ορισμένοι ακόμη σύλλογοι, βρίσκεται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά για να βγάλουμε συστηματικά νέα παιδιά, που θα πηγαίνουν σε μεγαλύτερους συλλόγους με μεγαλύτερες αποδοχές, με τον προηγούμενο επίσης να ωφελείται, χρειάζεται πιο συλλογική προσπάθεια από τις ομάδες και την Ομοσπονδία, δημιουργώντας ένα σύστημα που θα επιτρέψει κάτι τέτοιο. Οι υπεραξίες, που υπάρχουν σήμερα σε ορισμένους καταξιωμένους αθλητές, που είναι λίγοι σε σύγκριση με το σύνολο, ή σε ξένους που προέρχονται από μεγαλύτερα φυτώρια, αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Είναι μεν μονόδρομος η εμπιστοσύνη στους Ελληνες αθλητές, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε σημείο να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις».

Για το αν θα μπορούσε να έρθει νωρίτερα η εξέλιξη της φιλοσοφίας του Πανερυθραϊκού και το γιατί αποφασίστηκε τώρα: «Αν είχαμε ανέβει το 2023, είχαμε πει εσωτερικά ότι θα υποστηρίζαμε την άνοδο στην GBL, πρωτίστως με τους παίκτες που ήταν τότε στην ομάδα, με μερικές προσθήκες για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Η GBL είναι μια λίγκα δύο και τριών ταχυτήτων, κάτι που καθορίζεται από το μπάτζετ των ομάδων κάθε φορά, άρα δε μιλάμε ακριβώς για μία λίγκα σε αυτό το κομμάτι. Θα υποστηρίζαμε, λοιπόν, την άνοδο για να επιβραβεύσουμε τους αθλητές, που θα είχαν φέρει την ομάδα μέχρι τη μεγάλη κατηγορία και το τεχνικό επιτελείο, όμως τώρα σχεδιάζουμε μια ομάδα, για να διεκδικήσει την παρουσία της. Ετυχε να είναι η φετινή χρονιά, που το αποφασίσαμε, δε σχετίζεται με άλλους παράγοντες, όπως η αύξηση του ανταγωνισμού στην GBL, αν και αυτό που κοιτάξαμε, είναι ότι φέτος επιτρέπεται ακόμη να ανέβουν δύο ομάδες από την Elite League, κάτι που μπορεί να μη γίνεται από την επόμενη χρονιά. Το τελευταίο αποτέλεσε κι ένα λόγο, που έφερε το πρόγραμμά μας λίγο πιο μπροστά, όμως και φέτος να άλλαζε το σύστημα και να ανέβαινε μία ομάδα, θα το υποστηρίζαμε εκ νέου».

Για την φετινή διαφορετική φιλοσοφία και τη διάθεση της ομάδας να πρωταγωνιστήσει: «Οπως ανέφερα και νωρίτερα, ήρθε πια η ώρα. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει πέρυσι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και του χρόνου. Ενας λόγος, που το διεκδικούμε φέτος, είναι ότι φέτος επιτρέπεται σε δύο ομάδες να ανέβουν. Συνεχίζουμε, όμως, να επενδύουμε σε νέα παιδιά κι έχουμε την πλατφόρμα να το κάνουμε. Εχουμε την ομάδα Νέων, η οποία θέλουμε επίσης να πρωταγωνιστεί και θα πάρει παιδιά από την Ακαδημία μας, κάτι που σημαίνει ότι η φιλοσοφία μας δεν αλλάζει. Με το υπάρχον επίπεδο της Elite League, όμως, δεν είναι εύκολη η συμμετοχή των παιδιών της Ακαδημίας. Το κενό, επομένως, ανάμεσα σε εφηβικό και ανδρικό έχει μεγαλώσει, κάτι που θελήσαμε να καλύψουμε με την ομάδα Νέων, που θέλουμε να πετύχει σημαντικούς στόχους. Εξαιτίας αυτής της απόστασης, είναι πολύ δύσκολο για εμάς να βασιστούμε μόνο στην Ακαδημία μας, για να τροφοδοτήσουμε την ομάδα της Elite League. Εχουμε ακόμη παιδιά, που αγωνίζονται σε αυτή την ομάδα, απλά άλλαξε η αναλογία λόγω της ανταγωνιστικότητας της κατηγορίας και της διάθεσής μας να προχωρήσουμε στο βήμα παραπάνω. Οι νεαροί μας παίκτες, βέβαια, μένουν για να παίζουν και όχι απλά να υπάρχουν στην ομάδα. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στους νεαρούς μας αθλητές και λόγω του τάιμινγκ προσπαθούμε να ανέβουμε φέτος αντί για την νέα χρονιά».

Για το γηπεδικό ζήτημα: «Πρέπει να πω, ότι ανέκαθεν έχουμε μια εξαιρετική σχέση με τον Δήμο Κηφισιάς. Εκτιμούμε πάρα πολύ το γεγονός, ότι ήδη μας δίνει χώρο στο βασικό γήπεδο στην Νέα Ερυθραία και στο προπονητήριο, ενώ στο νέο προπονητήριο θα προστεθούν ώρες για τα τμήματα υποδομής. Η δημοουργία του νέου προπονητηρίου θα φέρει μια αποσυμπίεση στην περιοχή. Εμείς θα προσπαθήσουμε να μείνουμε σε γήπεδο του Δήμου, αν και γνωρίζω πως το μόνο που μπορεί να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις μεγάλης κατηγορίας, είναι το Ζηρίνειο. Εχουμε συζητήσει για το γήπεδο αυτό και, αν δε βγει, έχουμε κάνει συζητήσεις για άλλους χώρους, αλλά είμαι θετικός ότι θα μείνουμε στο Δήμο Κηφισιάς».

Για το τι θα είναι αποτυχία και το τι διαφορετικό θα δώσει στην GBL ο Πανερυθραϊκός: «Τίποτα δε θα είναι αποτυχία. Θα στενοχωρηθούμε, αν βρεθούμε στα play out, και θα στενοχωρηθούμε ακόμη περισσότερο αν υποβιβαστούμε στην National League 1. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο, αλλά κι αυτό να γίνει θα συνεχίσουμε. Σχετικά με το κάτι διαφορετικό, εμείς δε θα έρθουμε του χρόνου στην GBL και ξαφνικά θα αλλάξει το πρωτάθλημα. Σίγουρα, όμως, θα προσπαθήσουμε να βασιστούμε πολύ περισσότερο σε Ελληνες και σε νέους παίκτες, ενώ θα κρατήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι των υφιστάμενων αθλητών. Στο πλαίσιο ανάπτυξης Ελλήνων παικτών θα συνεχίσουμε και στην GBL, στο βαθμό που θα μπορούμε να το σηκώσουμε».

Για το αν θα υποστηρίξει μόνος του την άνοδο στην GBL ή θα έχει συμπαίκτες: «Αρχικά, θέλουμε να ανέβει ο Πανερυθραϊκός. Καλώς ή κακώς έχω ταυτιστεί ως χρηματοδότης αυτής της ομάδας, αν και δε θα το ήθελα και την επόμενη χρονιά, αν τα καταφέρουμε, μπορώ να υποστηρίξω μόνος μου την παραμονή μας στην GBL. Υπάρχουν, αυτή τη στιγμή, μερικές πολύ πρώιμες συζητήσεις με ορισμένα άτομα, που είναι Ελληνες εκτός Ελλάδας και θα ήθελαν να συμμετέχουν, κάτι που θα αποφασίσει το ΔΣ της ομάδας και όχι εγώ, καθώς δε θέλουμε να αλλάξουμε την ταυτότητά μας. Από το απλό ενδιαφέρον μέχρι την ώρα του λογαριασμού, άλλωστε, υπάρχει απόσταση. Είμαι έτοιμος να το υποστηρίξω μόνος μου, αλλά αν δοθεί η δυνατότητα να συνδράμουν ορισμένοι άνθρωποι εκτός ραντάρ και να συμμετάσχουν στην προσπάθεια. Δε θα ήθελα προσωπικά να βγω καθόλου προς τα έξω, ούτε και να έχω ρόλο στην ελληνική κοινωνία λόγω της ομάδας, αν και φυσικά ο σύλλογος θέλουμε να έχει ρόλο».

Για την αύξηση του φετινού μπάτζετ: «Θα έλεγα, ότι είναι χονδρικά μιάμιση με δύο φορές».

Δημήτρης Χουχουλής: «Ευχαριστούμε που είστε παρόντες, για να ακούσετε από τον πρόεδρο την επόμενη ημέρα του Πανερυθραϊκού. Στην αίθουσα βρίσκεται ο Μιχάλης Χατζόπουλος, που όταν είχα έρθει, είχε κρατήσει ζωντανή την ομάδα μαζί με ορισμένους ακόμη ανθρώπους, για να είμαστε σε αυτό το σημείο να μιλάμε για αυτούς τους στόχους. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις διοικήσεις, που αφιέρωσαν χρόνο προσωπικό και πολλά χρήματα, για να βρίσκεται σε αυτό το υψηλό επίπεδο ο Πανερυθραϊκός, του οποίου η σταθερή παρουσία τα τελευταία 22 χρόνια σε Elite League και National League 1, λέει πολλά από μόνη της, ειδικά για τη διάρκεια που δείχνουμε, η οποία δεν είναι μόνο στους αγωνιστικούς χώρους. Δεν υπάρχουν πολλές ομάδες, που να είναι σε όλα συνεπείς, κάτι που ο Πανερυθραϊκός έχει κάνει με όλες τις διοικήσεις, που πέρασαν. Είναι, λοιπόν, παρόντες ο Μιχάλης Χατζόπουλος, η αρχή και η σημερινή ημέρα του Πανερυθραϊκού, υπήρχαν κι άλλες διοικήσεις, όπως του κυρίου Παράσχου, του αείμνηστου κυρίου Μανωλόπουλου που έκανε πολλά για το σύλλογο και θέλω να τον ευχαριστήσω. Κλείνοντας τις ευχαριστίες, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αθλητές, που χωρίς αυτούς δε έφτανε από τη Γ’ ΕΣΚΑ έως αυτό το σημείο. Σε αυτά τα 27 χρόνια, πάνω από 350 αθλητές φόρεσαν την φανέλα μας και τους ανήκει ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας. Θέλουμε άπαντες να είναι δίπλα στο σύλλογο.

Περνώντας στην επόμενη ημέρα, όταν ο Δημήτρης Τσικόπουλος ήρθε να στηρίξει την ομάδα, το έκανε με δράση εκτός ΔΣ σε μια κρίσιμη στιγμή της, βλέποντας προηγουμένως την προσπάθειά μας, με αποτέλεσμα να παραμείνουμε ζωντανοί. Αργότερα ενεπλάκη πιο δυναμικά και ανέφερε το πλάνο του. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια κι έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα, ενώ έχουμε κάνει και λάθη, ενώ ζητάμε συγγνώμη σε όσους αδικήσαμε, κάτι που δεν κάναμε από πρόθεση. Στο εφηβικό φτάσαμε στο Rising Stars και την 6η θέση, εκτός του να φτάσουμε ένα σουτ από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ενώ το πιο σημαντικό για εμάς ήταν η δημιουργία της ομάδας Νέων, κάτι που αποτελούσε όνειρο του κυρίου Τσικόπουλου, ώστε να υπάρχει συνέχεια μετά το εφηβικό. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε παιδιά γεννημένα από το 2006 έως το 2009 να κολυμπήσουν σε ανδρικά πρωταθλήματα, καταφέρνοντας να βγουν υπερπρωταθλητές στη Δ’ Ανδρών και, ύστερα, να ανέβουν από τη Γ’ και τη Β’ Ανδρών, συμμετέχοντας σε ένα δυνατό πρωτάθλημα χωρίς μεταγραφές, αποφασισμένοι να χτίσουν τα παιδιά μας τον αγωνιστικό τους χαρακτήρα.

Σε γενικές γραμμές, δεν τα έχουμε πάει άσχημα. Στο σήμερα, με τη λήξη του πρωταθλήματος συζητήσαμε, ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με τους νεαρούς μας αθλητές να παίρνουν χώρο και χρόνο δίπλα σε έμπειρους, τα ζήσαμε όλα, από τελικό ανόδου και προσπάθεια να σωθούμε στην κατηγορία, μέχρι τα playoffs και το να… καθόμαστε μετά την τελευταία αγωνιστική. Είπαμε, φέτος, να αλλάξουμε την αναλογία, όπου υπάρχουν νεαροί ηλικιακά παίκτες, αλλά περισσότεροι έμπειροι, καθώς και οι δύο Αμερικανοί μας, ο Ντέρεκ Σεντ Χίλερ που παρέμεινε μαζί μας ως πρώτος σκόρερ της Elite League και παρά τις προτάσεις, που είχε στα χέρια του, καθώς και ο Κάμρον Μπλου, που έχει τη δική του εμπειρία σε ευρωπαϊκά παιχνίδια κι ελπίζουμε να πάρουμε όσα φανταζόμαστε, καταφέρνοντας να προσαρμοστεί. Μαζί μας έχουμε πολλά παιδιά παιγμένα, που έχουν κάνει πρωταθλητισμό, και μαζί τους θα έχουμε τους νεαρούς μας αθλητές, που έχουν δώσει τις εξετάσεις τους. Με αυτό το ρόστερ, με δουλειά και τύχη, θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε να φέρουμε την ομάδα στην GBL. Επειδή, όμως, δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτοσκοπούς, θέλουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή θέση που θα μπορεί να μας οδηγήσει στο Final Four, εκεί όπου σε δύο παιχνίδια μπορεί να γίνουν τα πάντα. Δεν κρυβόμαστε και θέλουμε να διεκδικήσουμε την άνοδο στην GBL, ευχαριστούμε που είχαμε την ευκαιρία να μοιραστούμε αυτό που σκεφτόμαστε».

Για τις επενδύσεις στο ελληνικό μπάσκετ που αναγκάζουν το να υπάρξει εμπιστοσύνη στους Ελληνες αθλητές: «Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, ιδιαίτερα με τις επενδύσεις που βλέπουμε στις ομάδες της GBL και τον αυξημένο ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα λιγότερο χρόνο για τους Ελληνες αθλητές, πρέπει ίσως ορισμένεα ομάδες να αποφασίσουν, ότι θα θυσιαστούν για να βγάλουν κάποιους παίκτες. Το να το κάνουν αυτό, γνωρίζοντας ότι είναι πολύ πιθανό να υποβιβαστούν, δεν ξέρω κατά πόσο εφικτό. Ολοι προσπαθούν να μείνουν έως εκεί, που κατάφεραν να φτάσουν. Αν δεν παίξουν τα παιδιά, δε θα δημιουργηθούν υπεραξίες».

Για τις αγωνιστικές διαφοροποιήσεις του μπάσκετ, τις νέες γενιές στην Ελλάδα και το ότι τα φώτα θα πέσουν στον Πανερυθραϊκό: «Σχετικά με το πρώτο ερώτημα, το μπάσκετ πάει όντως στην αθλητικότητα και τις πολλές κατοχές. Αυτό σημαίνει κι έναν άλλο τρόπο προπόνησης, όμως δεν φτάνει μονάχα αυτό. Εχουμε, για παράδειγμα, τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, που κατάφερε να συνδυάσει τα σύγχρονα στοιχεία του μπάσκετ με τη σκέψη στο παρκέ και τη σωστή κυκλοφορία της μπάλας, με αποτέλεσμα να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης και να δώσει το παράδειγμα. Εμείς, από τα προηγούμενα χρόνια έχουμε βάλει το κομμάτι της ενδυνάμωσης από τους Παμπαίδες και πάνω, για να ενισχύσουμε την αθλητικότητα των παικτών μας, υπάρχει γυμναστής και σε αυτό τον τομέα, για να βάλει το μικρόβιο στον αθλητή να δουλέψει το σώμα του, να γίνει πιο γρήγορος και εκρηκτικός, κάτι που θα κουβαλήσει στην εξέλιξή του. Θα μπορούσε όλο αυτό να γίνει σε καλύτερο βαθμό, αν υπήρχαν εγκαταστάσεις. Τώρα υπάρχει και περισσότερος κόσμος από άποψη κάλυψης θέσεων εργασίας, μιας και κάνουμε προπονήσεις σε όλα τα τμήματα σε τρία γήπεδα, παρότι υπήρχε η διάθεση, χωρίς να τα καταφέρουμε με την προηγούμενη δημοτική αρχή, να δημιουργηθεί νέο γήπεδο. Γνωρίζω, ότι είμαστε η μόνη Ακαδημία που δίνει ένα σημαντικό ποσό στο Basketaki Arena, ώστε σε ένα 4ωρο καθημερινά να προπονούνται τα τμήματα υποδομής. Με τα χρήματα, που έχουμε δώσει, μπορεί να είχαμε δημιουργήσει… ένα λίγο καλύτερο μπαλόνι. Είναι μονόδρομος αυτή η κατάσταση και το κάνουμε πράξη.

Στο δεύτερο ερώτημα, ο Πανερυθραϊκός δεν έχει κρυφτεί ποτέ. Είπαμε κάποτε, ότι θέλαμε να βάλουμε νέα παιδιά στον χώρο, άλλη φορά είχαμε πει ότι θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε, δε θέλαμε να είμαστε εκ του ασφαλούς επιτυχημένοι. Αν δεν τα καταφέρναμε, αναλαμβάναμε τις ευθύνες μας, το συζητούσαμε και προχωρούσαμε. Κάτι που μας κράτησε όλα αυτά τα χρόνια, ήταν ότι υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός και εμπιστοσύνη, φτάνοντας να λέμε, ότι θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε, αλλά αν δεν τα καταφέρουμε, υπάρχουν και πιο δύσκολα πράγματα στην κοινωνία μας».

Για την πίεση του φαβορί και το επίπεδο της Elite League: «Ολα αυτά τα χρόνια του θεσμού του Final Four της Elite League, η ομάδα που έφτασε εκεί με αμιγώς Ελληνες παίκτες είναι ο Πανερυθραϊκός. Ηταν μια πολύ σημαντική στιγμή για εμάς, με πολλούς απί τους παίκτες μας τότε να παίρνουν θέση στην GBL εν συνεχεία. Η δουλειά μας είναι να δεχθιύμε πίεση, όταν κάνεις πρωταθλητισμό, είσαι συνέχεια στην πίεση, όπως υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια, όπου μία σεζόν κοντέψαμε να χάσουμε την κατηγορία και να αρχίσουμε ξανά από το μηδέν.

Το επίπεδο της Elite League αλλάζει, καθώς κάποια παιδιά πήραν την απόφαση να πάνε στην GBL κι αυτό είναι ένα ευχάριστο γεγονός, ενώ άλλοι κατέβηκαν σε ομάδες που θέλουν να έρθουν στην κατηγορία, παίρνοντας ίσως ένα καλύτερο συμβόλαιο. Το πρωτάθλημα δε θα έχει την ποιότητα των προηγούμενων χρόνων, κάτι που βέβαια πρέπει να διαπιστώσουμε στο γήπεδο, αλλά θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Οι ομάδες έχουν έρθει πιο κοντά, έχουν ενισχυθεί με καλούς ξένους και κάποια παιδιά από την GBL, που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής αλλά δεν έχουν και την εμπειρία του πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα το πρωτάθλημα να αποκτά πολύ ενδιαφέρον. Η Elite League είναι η πιο ενδιαφέρουσα κατηγορία τα τελευταία χρόνια».

Για το τι θα είναι αποτυχία και το τι διαφορετικό θα δώσει στην GBL ο Πανερυθραϊκός: «Το 70% των παικτών που βρίσκονται στην φετινή ομάδα, έχουν συμβόλαιο και για την νέα χρονιά αν βρεθούμε στην GBL, κάτι που τους δίνει κίνητρο να παίξουν στο υψηλότερο επίπεδο».

Για τις σταθερές της ομάδας στα 27 χρόνια παρουσίας του και τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν σε ένα ανώτερο επίπεδο: «Το βασικότερο σε αυτά τα 27 χρόνια, με όσους ανθρώπους είχα την τύχη να συνεργαστώ, ήταν ο αμοιβαίος σεβασμός. Χρόνια με τα χρόνια, γίνονται ισχυροί και οι προσωπικοί δεσμοί εκτός γηπέδου, κάτι που αποτυπωνόταν και εντός. Πολύ σημαντικό, επίσης, ήταν ότι κάθε χρόνο προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εκτός από τη Γ’ ΕΣΚΑ, όπου έρχονταν συνεχόμενες οι άνιδοι και οι χαρές, μείναμε συμπαγείς ακόμη κι όταν πέσαμε δύο φορές από την τότε Α2 Ανδρών, ψάχνοντας να διορθώσουμε πράγματα και να πάμε στο επόμενο βήμα. Το γεγονός, ότι επιστρέφαμε σύντομα μετά τις πτώσεις μας στη Β’ Εθνική, γεγονός δύσκολο καθώς πρέπει πρώτα να σταθείς στα πόδια σου, έδειξε ότι μείναμε σταθεροί και ενωμένοι, ενώ σε οργανωτικό επίπεδο αναπτυχθήκαμε, φτάνοντας σήμερα να μετράμε 39 άτομα προσωπικού σε αθλητές, προπονητές και διοικητικούς. Ολοι αυτοί εργάζονται από διάφορες θέσεις, για να πηγαίνει μπροστά η ομάδα».

Για το πρέπει της φετινής σεζόν: «Ενας τρόπος, για να διαχειριστούν όλες οι ομάδςς το πρέπει, είναι όλοι οι παίκτες να είναι καλά μεταξύ τους. Αν υπάρχουν παίκτες με τη δική τους ατζέντα, δε θα πάνε καλά τα πράγματα. Αν είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα, διαχειριζόμαστε το πρέπει πιο εύκολα».

Βασίλης Ξυπολυτάς: «Σας καλωσορίζω κι εγώ από την πλευρά μου. Στο Δήμο Κηφισιάς προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια με μεγάλη ένταση και πρωτιές στον αθλητισμό. Μερικές πρωτιές είναι και στις εγκαταστάσεις, έχουμε ήδη δημιουργήσει δύο Κλειστά γήπεδα και την επόμενη χρονιά θα δημιουργηθούν ακόμη δύο. Ο Πανερυθραϊκός είναι μέρος αυτής της προσπάθειας, είμαστε στη διαδικασία να χτίσουμε νέο γήπεδο στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας, κάτι που έχει ανάγκη η περιοχή και θα βοηθήσει με τον τρόπο της, την ομάδα να βρεθεί στην GBL, κάτι που αποτελεί στόχο δικό της διακαή προσπάθεια της δημοτικής αρχής. Θέλω να γνωρίζετε, ότι ο Πανερυθραϊκός είναι μέρος της αθλητικής προσπάθειας της πόλης μου και θα σταθώ ως Δήμαρχος δίπλα του».

Για το γηπεδικό ζήτημα: «Το Κλειστό που θα χτιστεί στην Νέα Ερυθραία, θα είναι προπονητήριο και όχι για μεγάλους αγώνες. Εχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών, από τον κύριο Παπαθανάση προ τετραμήνου και είμαστε στο κομμάτι των μελετών. Θα είναι δύσκολο αυτό το κομμάτι, καθώς ένα κομμάτι του γηπέδου θα είναι υπόγειο και θα χτιστεί σε αμιγώς οικιστική περιοχή. Κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει στην Ελλάδα, καθώς θέλουμε να διατηρήσουμε τον χαρακτήρα της περιοχής του Μορτερού, όπου θα χτιστεί το γήπεδο, σε ένα βάθος τριών μέτρων, με μια κατασκευή από πάνω που θα το κλείνει. Στο κομμάτι των υποδομών, ο Δήμος δεν μπορεί να εξυπηρετήσει, θα βρούμε όμως λύσεις, αν ο Πανερυθραϊκός πάρει την άνοδο. Εχει σημασία να πούμε, ότι οι Δήμοι ως νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοια μεγάλα έργα, χρειάζεται κεντρική υποστήριξη από το Υφυπουργείο Αθλητισμού για την κατασκευή αθλητικών χώρων. Στα Βόρεια προάστια δεν υπάρχουν, πράγματι, πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις και μπορεί οι Δήμοι σε ένα βαθμό να στηρίξουν μια προσπάθεια, αλλά πέραν αυτού δεν υπάρχουν χώροι, ειδικά σε παλιές περιοχές και όχι νεόκτιστες».

Ευχαριστούμε τον Δήμο Κηφισιάς, το Τμήμα Πολιτισμού και συγκεκριμένα τον κ. Χρήστο Καλό, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού για την παραχώρηση της αίθουσας «Σταύρος Βόλκος» για την υλοποίηση της εκδήλωσης, καθώς και τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για την παρουσία και τη συμμετοχή τους.