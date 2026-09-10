Η Ρόμα προηγήθηκε, όμως η Φενερμπαχτσέ δεν την άφησε να πάρει νίκη στην πρεμιέρα της στην League Phase (1-1).

Δεν μπόρεσε να συνδυάσει με νίκη την επιστροφή της στην κορυφαία διοργάνωση η Ρόμα, η οποία αν και πήρε το προβάδισμα στην Τουρκία, αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Φενερμπαχτσέ, η οποία μάλιστα λίγο έλειψε να «κλέψει» το ματς στο τέλος. Υπενθυμίζεται ότι οι Giallorossi θα παίξουν και με την ΑΕΚ.

Οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη φάση στο 12’ όταν ο Ακτούρκογλου ανάγκασε τον Σβίλαρ σε επέμβαση και στη συνέχεια οι Ρωμαίοι ήταν καλύτεροι. Στο 20’ ο Ντιμάλα μέσα από την περιοχή έκανε το πλασέ με το δεξί αλλά τον νίκησε ο Έντερσον και στο 33’ χρειάστηκε ο Σκρίνιαρ να σώσει την τελευταία στιγμή. Τελικά το 0-1 έγινε στο 39’ όταν έπειτα από προσπάθεια του Μάλεν από αριστερά, ο Κριστάντε με δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Οι Τούρκοι «απάντησαν» στο ξεκίνημα της επανάληψης (48’) με τον Άρτσι Μπράουν έπειτα από ασίστ του Γκρίνγουντ και στο 51’ έφτασαν κοντά στην ανατροπή όμως μετά την εξαιρετική πάσα του Καντέ ο Μουρίκι έχασε το τετ-α-τετ. Στο φινάλε οι Ιταλοί είχαν την κατοχή και έπαιξαν κυρίως στο αντίπαλο μισό, όμως οι γηπεδούχοι είχαν την καλύτερη στιγμή στο 86’ με τον Ακέ να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι με κεφαλιά έπειτα από φάουλ του Μερκάν και το 1-1 να παραμένει.

Φενερμπαχτσέ (Ισμαΐλ Καρτάλ): Έντερσον, Μούλντουρ, Σκρίνιαρ, Ακέ, Μπράουν, Γιούκσεκ, Καντέ, Ελμάζ (62’ Μερκάν), Ακτούρκογλου (72’ Ογκούζ), Γκρίνγουντ, Μουρίκι (72’ Λουκάκου).

Ρόμα (Τζανπιέρο Γκασπερίνι): Σβίλαρ, Μαντσίνι (74’ Μπαλέρντι), Εντικά, Ερμόσο, Ρενς (74’ Μολίνα), Γουέσλεϊ, Κονέ (53’ Πιζίλι), Κριστάντε, Σουλέ (74’ Μόρα), Ντιμπάλα, Μάλεν (87’ Ντε Ρουν).