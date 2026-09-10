Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Ελάχιστα άουτ το συρτό σουτ του Κάνγκουα (vid) 10-09-2026 21:45 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Κηφισιά 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 15' ο Κάνγκουα πήρε τη μπάλα λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, προχώρησε, σούταρε αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι του Ραμίρες. Η ευκαιρία του Κάνγκουα «Γιώργη μου…»: Η πρώην σύντροφος του Μαζωνάκη, Μαρία Δελόγκα, τον αποχαιρετά με μια κοινή τους φωτογραφία (Pic) dailymedia.gr Ο παίκτης για τον οποίο δεν μιλάει κανείς στην ΑΕΚ… menshouse.gr Ο Σιμόν Μπάνζα το κάνει να φαίνεται εύκολο menshouse.gr 28 ετών από το εξωτερικό: Η νέα, εντυπωσιακή σύντροφος του Γιάννη Σπαλιάρα dailymedia.gr Βρες την ομάδα απ' το γήπεδο: Εάν κάνεις το σχεδόν ακατόρθωτο 10/10 σε αυτό το κουίζ, είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr Φοβάται τις διαρροές από τα δεξιά ο Μητσοτάκης: Τα τρία πρόσωπα της ΝΔ που πολεμούν με κάθε τρόπο τον Σαμαρά instanews.gr Άνοιξε τα χαρτιά του: Το άνοιγμα Τσίπρα, οι δεύτερες κάλπες και η νίκη επί της ΝΔ instanews.gr Βγάζει μάτια: Ο Έλληνας για τον οποίο μιλάει όλη η Τουρκία menshouse.gr Ελάχιστα άουτ το συρτό σουτ του Κάνγκουα (vid) SHARE