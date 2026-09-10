Ελάχιστα άουτ το συρτό σουτ του Κάνγκουα (vid)

Στο 15' ο Κάνγκουα πήρε τη μπάλα λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, προχώρησε, σούταρε αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι του Ραμίρες.

Η ευκαιρία του Κάνγκουα