Πρόβλημα στην Μπαρτσελόνα: 6 εβδομάδες εκτός ο Μακουντού

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει την προετοιμασία της για τη νέα αγωνιστική περίοδο και από νωρίς αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών.
Όπως ανακοίνωσαν οι «Μπλαουγκράνα», ο Γιόαν Μακουντού θα μείνει εκτός για περίπου έξι εβδομάδες, καθώς παρουσιάζει έξαρση τενοντοπάθειας της επιγονατίδας στο αριστερό γόνατό του.
𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂— Barça Basket (@FCBbasket) September 10, 2026
Yoan Makoundou té una agudització d’una tendinopatia rotuliana al genoll esquerre. Seguirà un tractament conservador i el temps de recuperació és d’unes 6 setmanes, aproximadament. pic.twitter.com/rhPwBaTsmN