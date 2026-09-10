Πρόβλημα στην Μπαρτσελόνα: 6 εβδομάδες εκτός ο Μακουντού

Ο Γιόαν Μακουντού θα μείνει στα «πιτς» για περίπου έξι εβδομάδες καθώς παρουσιάζει έξαρση τενοντοπάθειας της επιγονατίδας στο αριστερό γόνατό του.

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει την προετοιμασία της για τη νέα αγωνιστική περίοδο και από νωρίς αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών.

Όπως ανακοίνωσαν οι «Μπλαουγκράνα», ο Γιόαν Μακουντού θα μείνει εκτός για περίπου έξι εβδομάδες, καθώς παρουσιάζει έξαρση τενοντοπάθειας της επιγονατίδας στο αριστερό γόνατό του.