Απάντησε στις ευκαιρίες με τον Σαγκάλ η Κηφισιά (vid)

Στο 12' η Κηφισιά "απάντησε" στις ευκαιρίες όταν σε αντεπίθεση ο Σαγκάλ βρέθηκε μέσα στην περιοχή και δεξιά αλλά πλάσαρε άουτ.

Η ευκαιρία της Κηφισιάς