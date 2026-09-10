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Απάντησε στις ευκαιρίες με τον Σαγκάλ η Κηφισιά (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 12' η Κηφισιά "απάντησε" στις ευκαιρίες όταν σε αντεπίθεση ο Σαγκάλ βρέθηκε μέσα στην περιοχή και δεξιά αλλά πλάσαρε άουτ.

Η ευκαιρία της Κηφισιάς

Απάντησε στις ευκαιρίες με τον Σαγκάλ η Κηφισιά (vid)