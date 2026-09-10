Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Αλγουαθίλ με τον Ολυμπιακό

Η εποχή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό ξεκινά και επίσημα, με τον Βάσκο να υπογράφει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τους Πειραιώτες.

Την έναρξη συνεργασίας με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού ανακοίνωσε η ΠΑΕ, πιάνοντας και επίσημα δουλειά, ενώ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο για 2+1 έτη.

Ο Βάσκος προπονητής διαδέχεται τον συντοπίτη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και καλείται να οδηγήσει τους Πειραιώτες στον δρόμο των επιτυχιών.

Μάλιστα, ο 55χρονος βρέθηκε σήμερα στο Ρέντη για την πρώτη του προπόνηση με τους «ερυθρόλευκους», με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να δίνει επίσης το παρών και να τον παρουσιάζει στην ομάδα, ενώ παράλληλα έγινε και ο καθιερωμένος αγιασμός.