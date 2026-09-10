Ισπανική ομάδα μετονομάστηκε σε... Παρτιζάν (vid)

Η Φουενλαμπράδα άλλαξε το όνομά της σε «Παρτιζάν Φουενλαμπράδα» προς τιμή της σερβικής ομάδας και της σχέσης των δύο οργανισμών.

Η ισπανική Φουενλαμπράδα, η οποία αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία, άλλαξε το όνομά της σε «Παρτιζάν Φουενλαμπράδα» προς τιμή της φιλικής σχέσης 35 ετών των δύο οργανισμών.

«Η σχέση που ξεκίνησε όταν, λόγω του πολέμου, η Παρτιζάν Βελιγραδίου έγινε δεκτή ως μία από τις δικές μας ομάδες στην πόλη μας, συνεχίστηκε με την πάροδο του χρόνου. Δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι εκείνοι – ή μάλλον, εμείς – γράψαμε ιστορία εκείνη τη σεζόν κατακτώντας τον ευρωπαϊκό τίτλο. Η συνεργασία συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια και εντατικοποιήθηκε τις τελευταίες σεζόν, οδηγώντας σήμερα σε αυτή τη συμβίωση από την οποία προέκυψε το νέο μας όνομα, Παρτιζάν Φουενλαμπράδα.

Μεταξύ άλλων, έχει ήδη ξεκινήσει η κοινή εργασία σε τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη των παικτών, τις θεσμικές πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες για την ενίσχυση της αξίας του εμπορικού σήματος, στοιχεία τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε ανάπτυξη σε διάφορους τομείς για τη νέα Παρτιζάν Φουενλαμπράδα» αναφέρει η ανακοίνωση.