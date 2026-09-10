Η Γερμανία κατάφερε να κερδίσει το Βέλγιο (93-74) και έτσι άφησε εκτός ημιτελικών την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Και να που έγινε… Με μία εκπληκτική εμφάνιση για 40 λεπτά, το αουτσάιντερ, η Γερμανία ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά και πέταξε εκτός τετράδας του Παγκοσμίου Κυπέλλου την πρωταθλήτρια Ευρώπης ομάδα του Βελγίου. Πολλοί μπορεί να μην το πίστευαν, ίσως και η παρουσία των Cats να μην άφηνε περιθώρια, οι γερμανίδες όμως, στην έδρας τους, μπροστά σε 14 χιλιάδες κόσμο που είχα δημιουργήσει εκπληκτική ατμόσφαιρα δεν είχαν τίποτα να χάσουν. Και …νίκησαν.

Έξι παίκτριες του κόουτς Λάγνκε σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων, προεξαρχούσης της Λιόνι Φίμπιχ, αυτής της κοπέλας που λες και είχε πάρει προσωπικά τη διάκριση της ομάδας της στο ίδιο της το σπίτι… Με ένα απίθανο Νταμπλ Νταμπλ 17 πόντων και 10 ριμπάουντ, η Φίμπιχ έκανε το παιχνίδι της ζωής της και πήρε από τη χέρι τη Γερμανία για έναν θρίαμβο που θα συζητιέται για χρόνια.

Η Εμα Μέσεμαν σημείωσε 29 πόντους, για ακόμα μία φορά ήταν ο βράχος του Βελγίου, όμως, η υπόλοιπη ομάδα ήταν μάλλον αποκομμένη. Η Λίνσκενς πρόσθεσε ένα δικό της Νταμπλ Νταμπλ με 10 πόντους-10 ριμπάουντ, εντούτοις οι Cats δεν ανέλαβαν ποτέ τον έλγχο του αγώνα.

Η Γερμανία νίκησε και στα 4 δεκάλεπτα, κάνοντας παράσταση νίκησ στο τρίτο, στο οποίο έκανε επιμέρους σκορ 32-24 δίνοντας ένα ξέφρενο ρυθμό στο παιχνίδι… Ήταν τότε που προηγήθηκε με 79-54 και στα 10 λεπτά που απέμεναν η Φίμπιχ και η παρέα της δεν είχαν καμία διάθεση να επιτρέψουν στο Βέλγιο να βγάλει το φυτίλι από τη βόμβα. Η ομάδα τελικά έσκασε, η Γερμανία είναι στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 35-42, 59-74, 74-93

Τα στατιστικά του αγώνα.