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«Κλείδωσε» τη νίκη ο Παναθηναϊκός με τον Ραστόντερ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στις καθυστερήσεις οι «πράσινοι» σημείωσαν το 3-1 με κοντινό πλασέ του Ραστόντερ έπειτα από ασίστ του Καλάμπρια.

Το 3-1

«Κλείδωσε» τη νίκη ο Παναθηναϊκός με τον Ραστόντερ (vid)